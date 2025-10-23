Asus predstavio posebno izdanje Radeona RX 9070 XT za ljubitelje Call of Dutyja

Call of Duty izdanje Radeona RX 9070 XT bit će dostupno za kupnju kasnije ove godine u ograničenoj seriji od 1.000 komada i to kod odabranih globalnih prodajnih partnera

Asus je predstavio posebno izdanje svoje grafičke kartice TUF Gaming Radeon RX 9070 XT izrađeno u suradnji s AMD-om i Activisionom povodom izlaska igre Call of Duty: Black Ops 7.

Za razliku od običnog GPU-a, ova verzija ima prepoznatljiv logotip Chimera i narančaste detalje te će biti proizvedeno svega 1.000 primjeraka koji će se prodavati kod odabranih trgovaca diljem svijeta. Uz to, svaki GPU doći će u paketu s digitalnim izdanjem novog Black Opsa za PC.

Call of Duty izdanje Radeona RX 9070 XT temeljeno je na AMD-ovoj RDNA 4 arhitekturi te dolazi s 16 GB VRAM-a i podrškom za ML-Powered AMD FSR 4 Upscaling, tehnologiju koja koristi strojno učenje za poboljšanje oštrine slike i fluidnosti.

Asus je dodatno unaprijedio sustav hlađenja trima 11-krilnim Axial-tech ventilatorima, velikim aluminijskim hladnjakom i termalnim jastučićima umjesto termalne paste. Ističu i fizički Dual BIOS prekidač koji omogućuje odabir između Performance i Quiet načina rada GPU-a bez instalacije dodatnog softvera.

Više informacija dostupno je ovdje.