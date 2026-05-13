Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Infinity koristi skriveni dodatni ventilator za hlađenje

Gigabyteova nova grafička osvojila je Red Dot Design Award 2026 u kategoriji dizajna proizvoda, jednu od poznatijih međunarodnih nagrada za industrijski dizajn

Gigabyte je predstavio novu grafičku karticu Aorus GeForce RTX 5090 INFINITY 32G, prvi model iz nove serije Aorus Infinity namijenjene korisnicima kojima su važne visoke performanse i napredno hlađenje.

Glavni fokus stavljen je na novi sustav hlađenja Windforce Hyperburst, koji koristi takozvani Double Flow Through dizajn. Kako navode iz Gigabytea, riječ je o konstrukciji koja omogućuje prolazak zraka kroz hladnjak s obje strane kartice kako bi se poboljšalo odvođenje topline i smanjilo nakupljanje topline unutar kućišta.

Grafička koristi i dodatni overdrive ventilator skriven u središnjem dijelu, koji se automatski aktivira pri većem opterećenju GPU-a. Prema navodima proizvođača, takav pristup omogućuje performanse slične trostrukom sustavu ventilatora, ali uz izgled grafičke kartice s dva ventilatora.

Nadalje, sustav uključuje i Hawk ventilatore koji bi, prema Gigabyteu, trebali smanjiti turbulencije i buku te povećati tlak i volumen zraka. Za prijenos topline koristi se velika parna komora koja izravno dodiruje grafičku, kao i toplovodne cijevi različitih kapilarnih struktura.

Na kraju, trebamo spomenuti da Aorus GeForce RTX 5090 Infinity koristi metalni oklop i stražnju ploču izrađenu lijevanjem metala radi veće čvrstoće konstrukcije, dok je dizajn inspiriran mlaznim motorima i aerodinamičnim linijama. Uz sve to, tu je i prepoznatljivo RGB Halo osvjetljenje koje je već prisutno na drugim tvrtkinim igraćim modelima.

