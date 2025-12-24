Intel B50: Vrlo solidna profesionalna grafička kartica za 300 eura

Intel ulazi na tržište profesionalnih GPU-ova s B50 karticom. Iako se ne može mjeriti s jačim Blackwell modelima, nudi sasvim dobre performanse za lakše radne zadatke po cijeni od oko 300 eura

Tržište profesionalnih grafičkih kartica doživjelo je brzu ekspanziju tijekom 2025. godine, obilježenu izlaskom Nvidijine Blackwell generacije i osvježenom AMD Radeon PRO linijom. U tu arenu sada ulazi i Intel, nudeći svoj model B50 kao vrlo sposobnu opciju za profesionalce s ograničenim budžetom.

Performanse ovog čipa ne mogu se mjeriti s najjačim Blackwell karticama, no pružaju dovoljno snage da budu relevantne u određenim profesionalnim radnim procesima. S cijenom od oko 300 eura, mnogi proizvođači mini računala mogli bi smatrati ovaj čip privlačnim zbog niske cijene i skromnih energetskih zahtjeva.

Performanse u profesionalnim alatima

Prema detaljnoj analizi koju je proveo PugetSystems, Intel B50 pokazuje zanimljive rezultate. U sintetičkim testovima poput MLPerf, postiže vrijeme generiranja prvog tokena usporedivo s modelom Blackwell 4000, što dokazuje da se zadaci umjetne inteligencije s jednim upitom mogu izvršavati vrlo učinkovito. Ipak, kontinuirana propusnost svrstava ga uz bok modelima Blackwell 2000 i Radeon W7600, pružajući upotrebljivu osnovu za lakša opterećenja u strojnom učenju.

U Blenderovom testu renderiranja Cycles, B50 zaostaje za skupljim grafičkim karticama, ali ostaje sposoban dovršiti scene, ostvarujući funkcionalne performanse za početnički 3D rad. Kod real-time engines kao što su Unreal i Unigine, B50 daje solidni frame rates u sekundi, prikladan za osnovne vizualizacije i preglede, ali naravno, srednja klasa Ada i Blackwell GPU-ova očekivano ga nadmašuje. U aplikacijama za uređivanje videa, kartica ubrzava 2D radne procese u After Effects i bez problema se nosi sa standardnim zadacima u DaVinci Resolve. Kod 3D efekata koji intenzivno koriste GPU, razlike u odnosu na snažnije kartice su očekivane, no B50 i dalje omogućuje kreativan rad u kompaktnim sustavima.

Intel B50 zauzima neobičnu nišu u svijetu profesionalnih GPU-ova. Ne može se natjecati s Blackwell ili vrhunskim AMD karticama u sirovim performansama, offline renderiranju ili dugotrajnim AI opterećenjima. Ipak, njegova cijena od 300 eura i niska potrošnja energije čine ga prikladnim za početnike u stvaranju sadržaja ili za ugradnju u kompaktna računala.

Za korisnike s ograničenim budžetom ili prostorom, B50 nudi iznenađujuće sposobnu alternativu koja može učinkovito obavljati lakše profesionalne zadatke. Dok AMD-ove RDNA3 kartice i dalje nude veću propusnost za sličnu cijenu, Intel sada pruža održivu opciju za kreativce koji traže funkcionalnost bez značajnih ulaganja.