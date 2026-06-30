Nvidia vraća RTX 3060: Spasitelj u krizi s memorijom ili samo preskupi starac?

Popularni GeForce RTX 3060 ponovno je u prodaji kao odgovor na nestašice i visoke cijene memorije. No, s cijenom blizu novijih modela, postavlja se pitanje kome je ova grafička kartica zapravo namijenjena

Miro Rosandić utorak, 30. lipnja 2026. u 18:15

Tržište hardvera za osobna računala i konzole nalazi se u vjerojatno najgorem stanju ikad. Globalna kriza s radnom memorijom (RAM) dovela je do visokih cijena komponenti koje je koriste, a nestašice najnovijih modela postale su svakodnevica. U takvom okruženju, povratak jedne iznimno popularne, ali starije grafičke kartice, ne bi trebao biti veliko iznenađenje. Nvidia je odlučila ponovno pokrenuti proizvodnju svojeg legendarnog modela GeForce RTX 3060.

Ovo nije prodaja starih zaliha, već potpuno nova proizvodnja koja stiže kao odgovor na trenutno stanje na tržištu. Modeli partnera kao što su Asus, MSI i Gigabyte već su se počeli pojavljivati na policama trgovina. Potez je izravna reakcija na takozvanu "RAM krizu", odnosno nestašicu i skok cijena GDDR7 memorije koja se koristi u najnovijim RTX 50 serijama grafičkih kartica. Ponovnim uvođenjem modela RTX 3060, koji koristi starije memorijske module i Samsungov 8-nanometarski proces, Nvidia može opskrbiti segment tržišta namijenjen korisnicima s manjim budžetom, a da pritom ne stvara dodatni pritisak na proizvodnju svojih novijih komponenti. Tome u prilog idu i glasine o odgodi izlaska slabijeg modela nove generacije, RTX 5050, što čini RTX 3060 nužnim rješenjem za popunjavanje praznine. Čak je i direktor Nvidije, Jensen Huang, ranije izjavio kako je ponovno uvođenje starijih kartica "dobra ideja" za ublažavanje problema s cijenama i dostupnošću.

Cijena koja izaziva rasprave

Iako se radi o staroj kartici, njezina cijena nije nužno povoljna. Kako izvještavaju američki tehnološki mediji, početne cijene u SAD-u su oko 339,99 dolara, što je deset dolara iznad originalne preporučene maloprodajne cijene prilikom izlaska. Međutim, cijene su u međuvremenu narasle i sada se kreću od najmanje 416 dolara naviše. Već je i početna cijena od 339 dolara popriličan iznos za staru grafičku karticu koja nema prednosti trenutne generacije, poput RTX 5060, pa joj daljnje povećanje cijene sigurno ne ide u korist.

Unatoč svemu, vrijedi napomenuti da je RTX 3060 godinama najpopularnija grafička kartica na osobnim računalima, prema rezultatima Steamove ankete o hardveru i softveru, gdje se dosljedno nalazi na prvom mjestu. Isti trend vidljiv je u rezultatima za svibanj, a vjerojatno će se nastaviti i u lipnju. Njena popularnost nije slučajna. Ova kartica s 12 GB video memorije i dalje je itekako sposobna pružiti solidne performanse u igrama na 1080p ili 1440p rezoluciji, pogotovo uz korištenje DLSS tehnologije za poboljšanje performansi. To objašnjava zašto je i dalje toliko omiljena među korisnicima Steama.

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