Studenti FER-a osvojili prvo mjesto na jednom od najvećih svjetskih hackathona

Natjecanje je okupilo više od 750 sudionika i 150 timova, uz podršku vodećih tehnoloških tvrtki poput AMD-a, Tesle i Qualcomma. U jakoj međunarodnoj konkurenciji sudjelovali su studenti s američkih i renomiranih europskih sveučilišta

Studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) osvojili su prvo mjesto u Smart Home kategoriji na međunarodnom hardware hackathonu StarkHacks, održanom na Purdue University u Indiani.

FER-ov tim činili su Lovro Šantek, Petar Jakuš, Neven Lukić i Luka Bradarić Lisić, koji su u samo 36 sati razvili pametni sustav za praćenje pasa u kućnom okruženju. Radi se o rješenju koje omogućuje praćenje lokacije i ponašanja ljubimca u stvarnom vremenu, analizu dugoročnih obrazaca aktivnosti i hranjenja te upravljanje povezanim uređajima putem mobilne aplikacije.

Iako je razvijen u relativno kratko vrijeme, projekt se istaknuo tehničkom kompleksnošću, pa tako uključuje Edge AI model za klasifikaciju pokreta, Bluetooth lokalizaciju, vlastito razvijenu elektroniku i CAD modele te potpunu integraciju hardvera i softvera u funkcionalan prototip.

U praksi, ovakav sustav mogao bi pomoći vlasnicima kućnih ljubimaca u ranijem prepoznavanju promjena u ponašanju i zdravstvenom stanju životinje, kao i u lakšem upravljanju svakodnevnom skrbi.

"Kada smo vidjeli koliko je jaka konkurencija, u početku nismo mislili da je realno da možemo osvojiti nagradu. Međutim, kako su prolazili sati, postajali smo sve svjesniji koliko smo tehnički kvalitetno i cjelovito rješenje uspjeli razviti u samo 36 sati, što su suci na kraju i prepoznali", rekli su FER-ovci.