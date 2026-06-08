Hakeri preko Metinog AI chatbota preuzeli više od 20.000 Instagram računa

Hakeri su vješto iskoristili Metin AI chatbot za podršku te su ‘upali’ u više od 20.000 Instagram računa i to samo u jedan dan

Matej Markovinović ponedjeljak, 8. lipnja 2026. u 21:15
📷 Foto: Meta
Foto: Meta

Meta je potvrdila da su hakeri vjerojatno preuzeli kontrolu nad više od 20.000 Instagram računa iskorištavanjem sigurnosnog propusta u AI chatbotu za korisničku podršku. Kako prenosi Bleeping Computer, napadači su mogli zatražiti resetiranje lozinke i preuzeti račune korisnika koji nisu imali uključenu dvofaktorsku autentifikaciju.

Naime, iz Mete kažu da problem nije bio u samom chatbotu, već u grešci unutar zasebnog dijela sustava koji nije ispravno provjeravao podudara li se unesena adresa e-pošte s onom povezanom s Instagram računom. Zbog toga je sustav u određenim slučajevima slao poveznicu za resetiranje lozinke na adresu koju je unio napadač, umjesto da zahtjev jednostavno - odbije.

Tvrtka navodi da je incident prvi put otkriven 31. Svibnja te tvrde da je propust uklonjen već sljedeći dan. Tijekom tog razdoblja kompromitirano je nekoliko poznatih Instagram računa, uključujući bivši račun Bijele kuće povezan s Barackom Obamom, račun glavnog narednika američkih Svemirskih snaga Johna F. Bentivegna te račun lanca kozmetičkih trgovina Sephora.

Meta procjenjuje da je ukupno pogođeno 20.225 računa, no ističe da se radi o gornjoj granici procjene te da je moguće da dio pristupa nije bio neovlašten. Tvrtka zasad nema dokaza da su napadači pristupili osobnim podacima korisnika, no upozorava da su potencijalno mogli vidjeti informacije poput adresa e-pošte, telefonskih brojeva, datuma rođenja, privatnih poruka, objava i drugih podataka povezanih s računom.

Nakon otkrivanja propusta Meta je privremeno onemogućila AI alat za podršku, uklonila problematični dio koda te poništila sve poveznice za resetiranje lozinke generirane putem iskorištene ranjivosti. Također je svim potencijalno pogođenim korisnicima uvela dodatnu sigurnosnu provjeru identiteta prije ponovnog pristupa računu.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi