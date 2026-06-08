Hakeri su vješto iskoristili Metin AI chatbot za podršku te su ‘upali’ u više od 20.000 Instagram računa i to samo u jedan dan

Meta je potvrdila da su hakeri vjerojatno preuzeli kontrolu nad više od 20.000 Instagram računa iskorištavanjem sigurnosnog propusta u AI chatbotu za korisničku podršku. Kako prenosi Bleeping Computer, napadači su mogli zatražiti resetiranje lozinke i preuzeti račune korisnika koji nisu imali uključenu dvofaktorsku autentifikaciju.

Naime, iz Mete kažu da problem nije bio u samom chatbotu, već u grešci unutar zasebnog dijela sustava koji nije ispravno provjeravao podudara li se unesena adresa e-pošte s onom povezanom s Instagram računom. Zbog toga je sustav u određenim slučajevima slao poveznicu za resetiranje lozinke na adresu koju je unio napadač, umjesto da zahtjev jednostavno - odbije.

Tvrtka navodi da je incident prvi put otkriven 31. Svibnja te tvrde da je propust uklonjen već sljedeći dan. Tijekom tog razdoblja kompromitirano je nekoliko poznatih Instagram računa, uključujući bivši račun Bijele kuće povezan s Barackom Obamom, račun glavnog narednika američkih Svemirskih snaga Johna F. Bentivegna te račun lanca kozmetičkih trgovina Sephora.

Meta procjenjuje da je ukupno pogođeno 20.225 računa, no ističe da se radi o gornjoj granici procjene te da je moguće da dio pristupa nije bio neovlašten. Tvrtka zasad nema dokaza da su napadači pristupili osobnim podacima korisnika, no upozorava da su potencijalno mogli vidjeti informacije poput adresa e-pošte, telefonskih brojeva, datuma rođenja, privatnih poruka, objava i drugih podataka povezanih s računom.

Nakon otkrivanja propusta Meta je privremeno onemogućila AI alat za podršku, uklonila problematični dio koda te poništila sve poveznice za resetiranje lozinke generirane putem iskorištene ranjivosti. Također je svim potencijalno pogođenim korisnicima uvela dodatnu sigurnosnu provjeru identiteta prije ponovnog pristupa računu.