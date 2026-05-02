Hakeri sada ciljaju teretne pošiljke, gubici u 2025. skočili na gotovo 725 milijuna dolara

FBI upozorava na porast sofisticiranih kibernetičkih napada na logističku industriju. Kriminalci kombiniraju digitalne i fizičke taktike, a gubici u SAD-u i Kanadi bilježe porast od 60 posto

Matej Markovinović subota, 2. svibnja 2026. u 07:52
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

FBI izdao je ozbiljno upozorenje o sve učestalijim napadima kibernetičkih kriminalaca na teretne pošiljke, pri čemu se koriste napredne tehnike hakiranja i lažnog predstavljanja.

Ova nova vrsta kriminala, koju FBI naziva "kibernetički omogućene strateške krađe tereta", postaje iznimno unosna, a gubici samo u SAD-u i Kanadi dosegnuli su vrtoglavih 725 milijuna dolara tijekom 2025. godine. To predstavlja značajan porast od čak 60 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Hibridni napadi u porastu

Ono što posebno zabrinjava jest priroda samih napada, koja pokazuje sve veće spajanje digitalnog i fizičkog svijeta. Kriminalci više ne pribjegavaju isključivo tradicionalnim metodama krađe, već koriste višestupanjske hibridne napade. Sve najčešće započinje iskorištavanjem ljudske ranjivosti - "phishing" e-mailovima i lažnim stranicama za prijavu krade se pristupne podatke zaposlenika logističkih tvrtki. Jednom kada steknu početni pristup sustavu, hakeri instaliraju alate za daljinski pristup kako bi se neometano kretali unutar organizacijske mreže.

Nakon što preuzmu kontrolu, objavljuju lažne popise tereta, predstavljaju se kao legitimne logističke tvrtke kako bi preuzeli stvarne pošiljke te ih na kraju preusmjeravaju na lokacije koje kontroliraju oni ili njihovi vozači suradnici. Statistike za 2025. godinu pokazuju da je broj takvih incidenata porastao za 18 posto, dok je prosječna vrijednost po krađi skočila za 36 posto, na otprilike 273.990 dolara, što ukazuje na to da kriminalci ciljaju pošiljke visoke vrijednosti.

Napadi ne pogađaju samo velike korporacije. Zabilježeni su slučajevi u kojima je tvrtka za električn ecigarete iizgubila robu vrijednu milijun dolara, a i trgovci automobilima ostali su bez vozila tijekom transporta.

Širi kontekst i kako se zaštititi

Važno je napomenuti da krađa tereta za mnoge kibernetičke kriminalce nije primarni cilj. Često je to samo sredstvo za financiranje drugih, još opasnijih kriminalnih aktivnosti poput trgovine drogom ili pranja novca. Na meti su sve karike u logističkom lancu: prijevoznici, špediteri, dostavne službe i osiguravajuće kuće. Digitalizacija lanaca opskrbe, iako donosi brojne prednosti, stvorila je nove površine za napad, a mnoge tvrtke nisu ni svjesne da su žrtve sve dok njihove pošiljke ne nestanu.

Stručnjaci upozoravaju da se ovaj trend ne zaustavlja te predviđaju da bi se broj napada na logističke tvrtke mogao udvostručiti u 2026. godini. Slične prijetnje pogađaju i pomorsku industriju, gdje je zabilježen porast kibernetičkih incidenata od 103 posto u 2025. godini.

Kako bi se bolje zaštitile od ove rastuće prijetnje, FBI u svom upozorenju savjetuje tvrtkama da poduzmu konkretne korake. Nužno je provjeravati sve zahtjeve za otpremu kako bi se osiguralo da dolaze iz legitimnih izvora, po mogućnosti putem sekundarnih kanala komunikacije. Primjena osnovnih načela kibernetičke sigurnosti je ključna, uključujući zaštitu korisničkih računa višefaktorskom autentifikacijom (MFA).

Također, preporučuje se vođenje detaljne evidencije o vozačima, vozilima i pošiljkama. Takva evidencija nije korisna samo za interne revizije, već može biti od pomoći istražiteljima u praćenju kriminalaca u slučaju incidenta.



