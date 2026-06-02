Hakirana baza članova Dinama? Oglasili su se iz kluba

Neslužbene informacije kažu da je baza podataka s oko 52.000 zapisa o članovima udruge ukradena i stavljena na dark web. Iza svega navodno stoji hakerska skupina INF Grupa iz Srbije

Sandro Vrbanus utorak, 2. lipnja 2026. u 16:15

Ovih su dana hakeri neobično aktivni na hrvatskom webu, gdje napadaju i (prema vlastitim tvrdnjama) uspješno eksfiltriraju podatke raznih institucija, kompanija i organizacija. Nakon Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, čija je stranica nakratko bila preuzeta, a određeni podaci ukradeni (o čemu smo pitali Ministarstvo i još čekamo odgovor), na meti se našao nogometni prvak Hrvatske, GNK Dinamo.

Prema navodima hakerske skupine INF Grupe, probojem stranice gnkdinamo.hr ukradena je baza podataka koja sadrži oko 52.000 zapisa (prema nekim navodima točno ih je 52.009 jedinstvenih) o članovima te sportske udruge. Cijela je baza stavljena na raspolaganje potpuno besplatno za preuzimanje na dark web, a mi smo u posjedu dokaza da je riječ o stvarnom incidentu.

Što je navodno ukradeno?

Podaci koji se prikupljaju pri učlanjenju u udrugu: Ime i prezime, OIB, fotografija, datum rođenja, adresa e-pošte, kućna adresa ili adresu za dostavu, broj telefona ili mobitela, obavezni podaci propisani Zakonom o udrugama, podaci o personalizaciji članske iskaznice i dostavi, privola za neobavezne podatke…

Nakon što smo doznali za slučaj, konzultirali smo se i sa sigurnosnim istraživačem kibernetičkih prijetnji koji je "pronjuškao" po tim podacima, Ivanom Anićem. On nam je pojasnio da je INF Grupa navodno iz Srbije. U posljednjih 10-tak dana zabilježeni su njihovi napadi na hrvatske stranice uključujući i spomenuto ministarstvo. Kad je riječ o motivima, Anić kaže da hakeri podatke objavljuju besplatno radi stjecanja reputacije. Nakon takvih akcija, kad napadači steknu povjerenje, nadaju se da će im biti lakše prodavati kasnije ukradene podatke.

O incidentu su se šturo oglasili i na stranicama GNK Dinama, a na naš novinarski upit (još) nisu odgovorili. Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku.

