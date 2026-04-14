Rockstar odbio ucjenu, hakeri objavili njihove interne podatke nevezane uz GTA 6

Nakon što Rockstar nije želio platiti traženu svotu, hakeri su javno objavili statistike koliko tvrtka zarađuje na franšizama Grand Theft Auto i Red Dead Redemption

Prošli tjedan je došlo do upada u računala Rockstara od strane hakerske skupine ShinyHunters, koji su se domogli nekih njihovih internih podataka. Prva je priča bila da su ih namjeravali prodati putem kanala na Telegramu i na taj način privući pažnju Rockstara.

Cijena od 200.000 dolara za tajne podatke, moguće i one vezane uz Grand Theft Auto 6, ne čini se toliko velika, no kako Rockstar nije trzao, jučer su hakeri opovrgnuli da su kanal na Telegramu i poruka njihovi te izjavili da ukradene podatke nikad nisu namjeravali prodavati – ali su ih jučer, dan prije ranijeg roka, javno objavili.

Kao što smo i očekivali, s obzirom na to da se Rockstar nije ni pokušao nagoditi, dokumenti nemaju veze s Grand Theft Autom 6, ali nisu ništa manje zanimljivi. Naime, tiču se zarade Rockstara na franšizama GTA i Red Dead Redemption, odnosno njihovim online komponentama.

Tako se od lipnja 2024. do travnja 2026. od Red Dead Onlinea na račun Rockstara u prosjeku slijevalo preko 500.000 dolara tjedno, odnosno otprilike 26,4 milijuna godišnje. S druge strane, Grand Theft Auto Online im je od rujna 2025. do travnja 2026. tjedno uprihodio prosječnih 9,6 milijuna dolara, što na godišnjoj razini iznosi 498,8 milijuna dolara.

Nadalje, PlayStation 5 prednjači kao platforma koja donosi najveću zaradu u GTAO i zaslužna je za 4,5 milijuna dolara na tjednoj bazi. Slijedi Xbox Series X|S s 1,9 milijuna, PS4 i Xbox One s 970.000, odnosno 920.000 dolara, a najmanje zarađuju od igrača na PC-ju – samo 264.273 dolara tjedno.

Na GTA Forumu su predočene i neke druge zanimljive statistike iz objavljenih dokumenata, a drugi put kad netko povede raspravu zašto GTA 6 nije najavljen i za PC ili zbog čega Rockstar odugovlači s razvojem novog poglavlja, predočite mu ove brojke – ništa osobno, samo posao.