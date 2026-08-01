Uhićen osumnjičeni za hakiranje hrvatskih državnih institucija

Krajem svibnja i početkom lipnja Hrvatsku je bio zahvatio val hakiranja. Osvježit ćemo vam pamćenje – internetska stranica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nakratko je bila preuzeta, a na jednom je njezinom dijelu osvanula političko-nacionalistička poruka. Nju su tamo bili ostavili članovi hakerske skupine koja se predstavljala kao INF Grupa, a ta je skupina tih dana navodno bila ukrala i bazu članova GNK Dinama. Bila su to tek dva najistaknutija u nizu manjih sigurnosnih incidenata sa sličnim potpisom.

Sada se, pak, čini da je slučaj razriješen. Ravnateljstvo policije objavilo je ovoga tjedna da su policijski službenici Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije dovršili kriminalističko istraživanje nad punoljetnim državljaninom Republike Srbije (33), koji se sumnjiči za neke od ovih slučajeva. Službeno, tereti ga se za počinjenje teških kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kao i za nedozvoljena uporaba osobnih podataka.

Osnovano se sumnja, kažu iz policije, da je osumnjičenik neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti. Na temelju sudskih naloga provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja te su izuzeti predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela. Osumnjičenik je 29. srpnja u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.