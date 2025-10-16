Apple predstavio M5 koji donosi veliki skok u AI performansama

Novi SoC već se nalazi u najnovijem MacBooku Pro i Visionu Pro, a očekuje se da će stići i u ostale Appleove uređaje tijekom 2026. godine

Apple je službeno predstavio SoC M5 koji donosi značajna poboljšanja u performansama i potpunu optimizaciju za umjetnu inteligenciju. Prema njihovim internim testiranjima, M5 u odnosu na prošlogodišnji M4 donosi više od četiri puta veću GPU snagu u AI zadacima, što će korisnici svakako osjetiti.

Naime, M5 izrađen je na trećoj generaciji 3-nanometarskog proizvodnog procesa, a Apple tvrdi da njegov CPU sadrži najsnažniju jezgru za performanse na svijetu. SoC inače ima 10 jezgri, četiri za performanse i šest za energetsku učinkovitost, što u pravilu osigurava do 15 posto bolje višejezgrene performanse u usporedbi s M4.

Foto: Apple

Kad je, pak, riječ o grafičkim mogućnostima, iz Applea navode da M5 ima za 45 posto brži GPU, dok je propusnost memorije povećana na 153 GB/s, odnosno gotovo 30 posto. Uz to, M5 podržava do 32 GB RAM-a i donosi novi Neural Accelerator u svakoj GPU jezgri za bržu obradu AI zadataka, neovisno o tome radi li se o difuzijskim modelima u aplikacijama ili o lokalnom pokretanju LLM-a putem webAI-a.

Spomenimo na kraju i novi ray tracing engine koji u kombinaciji s redizajniranim sustavom dinamičke predmemorije druge generacije omogućuje glađe igranje, realističniji prikaz 3D grafika i brže renderiranje složenijih projekata.