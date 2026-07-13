Gigabyte demonstrirao AI TOP ATOM klaster s četiri čvora za znanstveno računarstvo

U suradnji s Nvidijom, Gigabyte je prikazao kako se četveročvorni AI TOP ATOM klaster može koristiti za izvođenje složenijih znanstvenih simulacija i AI zadataka

Gigabyte je predstavio mogućnosti klasteriranja sustava AI TOP ATOM s četiri međusobno povezana čvora, namijenjenog izvođenju zahtjevnijih zadataka iz područja umjetne inteligencije i znanstvenog računarstva. Tvrtka navodi da ovakav pristup omogućuje lokalno izvođenje memorijski intenzivnih zadataka uz zadržavanje kontrole nad podacima.

Prema priopćenju tvrtke, svaki AI TOP ATOM čvor nudi do 1 PFLOPS-a FP4 AI performansi i 128 GB ujedinjene memorije. Četiri čvora povezana putem 200 GbE mrežnog preklopnika s podrškom za RoCE omogućuju proširenje dostupne memorije i računalnih resursa u odnosu na samostalni sustav. Gigabyte ističe da modularna arhitektura omogućuje postupno skaliranje s jednog na četiri čvora, ovisno o potrebama korisnika.

Kako bi demonstrirao mogućnosti sustava, Gigabyte je u suradnji s Nvidijom prikazao način primjene umjetne inteligencije u znanstvenom računarstvu. Demonstracija koristi Nvidijine NemoClaw blueprintove i model otvorenog koda Nemotron-3-Nano-30B-NVFP4 za generiranje istraživačkih hipoteza, dok se za izvođenje simulacija koristi softver GROMACS.

Kao primjer primjene, tvrtke su prikazale razvoj toplinskog sučeljnog materijala (TIM) za napredno pakiranje poluvodiča. Riječ je o području koje se u velikoj mjeri oslanja na simulacije molekularne dinamike velikih razmjera. Gigabyte navodi da samostalni sustavi obično mogu obrađivati simulacije s oko 10 milijuna atoma prije nego što dosegnu memorijska ograničenja, dok četveročvorni AI TOP ATOM klaster omogućuje izvođenje simulacija s više od 30 milijuna atoma.

“Demonstracija pokazuje da AI TOP ATOM klaster s četiri čvora omogućuje izvođenje znanstvenih simulacija većeg opsega, koje nadilaze mogućnosti samostalnog sustava, čime se njegova primjena proširuje s razvoja umjetne inteligencije i na nova područja znanstvenog računarstva”, priopćili su iz Gigabytea.