Gigabyte srušio svjetski rekord DDR5 memorije i osvojio 10 prvih mjesta u overclockingu

Gigabyteov overclockerski Tim postigao je brzinu DDR5 memorije od 13.556 MT/s, čime je postavljen novi svjetski rekord

Matej Markovinović ponedjeljak, 8. lipnja 2026. u 12:10
📷 Foto: Gigabyte
Foto: Gigabyte

Gigabyte je tijekom ovogodišnjeg Computexa postavio novi svjetski rekord u brzini DDR5 memorije te osvojio deset prvih mjesta na globalnim overclocking ljestvicama u sklopu natjecanja G.SKILL OC World Record Stage.

Kako navode iz tvrtke, njihov overclockerski tim predvođen Hicookiejem postigao je brzinu DDR5 memorije od 13.556 MT/s koristeći Corsairove memorijske module Vengeance DDR5 i matičnu ploču Z890 Aorus Tachyon Duo X Ice. Time je onda postavljen novi svjetski rekord za DDR5 memoriju.

Gigabyteov tim zatim je pozvan na 12. izdanje natjecanja G.SKILL OC World Record Stage gdje su sudjelovali overclockeri iz cijelog svijeta. Uz matičnu ploču X870 Aorus Infinity, G.SKILL Trident Z5 RGB memoriju i AMD-ov Ryzen 9 9950X3D procesor, osvojili su 10 prvih mjesta na svjetskim rang listama u različitim kategorijama, uključujući frekvenciju procesora i benchmark testove. 

"Vjerujem da smo ovime pokazali ne samo svoje sposobnosti u overclockingu, već i svoju predanost cijeloj zajednici. Veliko hvala tvrtki G.SKILL što nam je omogućila da se natječemo s nekima od najtalentiranijih overclockera na svijetu. Drago mi je što su naše dugogodišnje partnerstvo na području memorijskih rješenja i Gigabyteova težnja za ekstremnim performansama i pouzdanošću rezultirali ovako impresivnim postignućima", izjavio je Hicookie. 

 

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