MediaTek predstavio Dimensity 7450 i 7450X uz manja poboljšanja

Novi MediaTekovi SoC-ovi donose manja poboljšanja u AI performansama i 5G povezivosti, bez promjena u osnovnoj arhitekturi. Namijenjeni su višem segmentu srednje klase, s fokusom na bolju obradu fotografija i stabilniju mrežu

Dimensity 7450 Dimensity 7450X Proizvodni proces 4 nm (TSMC) 4 nm (TSMC) CPU 8 jezgri (4x Cortex-A78 do 2,6 GHz + 4x Cortex-A55 do 2,0 GHz) 8 jezgri (4x Cortex-A78 do 2,6 GHz + 4x Cortex-A55 do 2,0 GHz) GPU Arm Mali-G615 MC2 Arm Mali-G615 MC2 RAM LPDDR4X / LPDDR5 do 6400 Mbps LPDDR4X / LPDDR5 do 6400 Mbps Pohrana UFS 2.2 / UFS 3.1 UFS 2.2 / UFS 3.1 Povezivost 5G (R17), do 3.27 Gbps, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GNSS 5G (R17), do 3.27 Gbps, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GNSS Prikaz WFHD+ @ 120 Hz / Full HD+ @ 144 Hz WFHD+ @ 120 Hz / Full HD+ @ 144 Hz + dual display

MediaTek je predstavio nove SoC-ove Dimensity 7450 i Dimensity 7450X koji stižu na tržište kao nasljednici prošlogodišnjih modela iz serije Dimensity 7400.

Kao što se može zaključiti i iz naziva novih SoC-ova, riječ je samo o osvježenju postojeće platforme, a ne o potpuno novoj generaciji. Oba SoC-a tako zadržavaju isti osmojezgreni procesor s četiri Cortex-A78 jezgre na 2,6 GHz i četiri Cortex-A55 jezgre na 2,0 GHz, dok grafički dio i dalje pokriva Mali-G615 MC2.

Unatoč tome, MediaTek ističe poboljšanja u području umjetne inteligencije, gdje je zabilježen rast performansi od oko 7 posto, pogotovo u području fotografije. Iako je riječ o relativno skromnom porastu performansi, korisnici bi ga mogli u praksi primijetiti kod obrade fotografije, bržih prepoznavanja scena, preciznijeg zamućivanja pozadina i sličnih funkcija.

No, najveće promjene ipak se odnose na povezivost. Novi modeli dolaze s 5G R17 modemom, koji zamjenjuje prethodnu generaciju i donosi bolju energetsku učinkovitost te poboljšane performanse zahvaljujući 3CC agregaciji nositelja. Tvrtka navodi i do 20 posto bolje performanse tijekom kretanja te brže ponovno povezivanje na mrežu nakon gubitka signala.

Razlika između modela Dimensity 7450 i 7450X svodi se na podršku za dva zaslona, koju nudi potonji, čime cilja na povoljnije sklopive mobitele koji tek trebaju stići na tržište.