MediaTek predstavio Dimensity 8550 s podrškom za Gemini Nano V3

Prvi uređaj s Dimensityjem 8550 već je predstavljen na kineskom tržištu, a radi se o Honoru 600 Pro

MediaTek Dimensity 8550 Proizvodni proces TSMC 4 nm (N4P) Glavna jezgra 1x Cortex-A725 (3,4 GHz) Jezgre za performanse 3x Cortex-A725 (3,2 GHz) Učinkovite jezgre 4x Cortex-A725 (2,2 GHz) GPU Mali-G720 MC8 NPU NPU 880 RAM LPDDR5X do 9.600 Mbps Pohrana UFS 4.0 Povezivost 5G, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4 Prikaz 1440p+ do 144 Hz

MediaTek je predstavio Dimensity 8550, nadograđenu verziju Dimensityja 8500, koja stiže s fokusom na lokalno izvođenje AI modela i naprednije mogućnosti umjetne inteligencije na mobitelima.

Glavna novost ovog SoC-a je podrška za LLM Booster i Googleov Gemini Nano V3, AI model optimiziran za rad izravno na uređaju bez potrebe za povezivanjem s cloudom. Treba napomenuti da Dimensity 8550 pritom i dalje koristi MediaTekovu NPU 880 jedinicu za AI obradu.

Što se tiče procesorske konfiguracije, SoC ostaje temeljen na TSMC-ovom 4-nanometarskom N4P proizvodnom procesu te koristi osam Cortex-A725 jezgri. Najjača jezgra radi na taktu do 3,4 GHz, dok ostatak konfiguracije čine tri jezgre do 3,2 GHz i četiri energetski učinkovite jezgre do 2,2 GHz.

Za grafiku je zadužen Mali-G720 MC8 GPU s podrškom za 1440p+ zaslone pri frekvenciji osvježavanja do 144 Hz. Čip podržava i 4K video pri 60 FPS-a te AV1 dekodiranje.

Iz MediaTeka ističu i podršku za LPDDR5X RAM brzine do 9.600 Mbps, UFS 4 pohranu, 5G povezivost s dual SIM dual active mogućnošću, kao i Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4 standarde.

Prvi uređaj s ovim SoC-om već je predstavljen na kineskom tržištu, a radi se o Honoru 600 Pro.