Noctua predstavila crnu verziju svog poznatog 120-milimetarskog ventilatora

'Prva generacija NF-A12x25 bila je jedan od najuspješnijih Noctuinih ventilatora svih vremena, pa je G2 verzija imala velika očekivanja za ispuniti', rekao je Roland Mossig, izvršni direktor Noctue

Noctua je predstavila NF-A12x25 G2 PWM chromax.black, crnu verziju svog vodećeg 120-milimetarskog ventilatora za hlađenje računala. Novi model dolazi u standardnom pakiranju s jednim ventilatorom, ali i u posebnom Sx2-PP paketu s dva ventilatora različite brzine vrtnje.

Riječ je, naime, o nasljedniku modela NF-A12x25, koji je među entuzijastima i proizvođačima računala već godinama poznat kao jedan od najcjenjenijih ventilatora za tiho hlađenje. Iz Noctue navode da je nova G2 generacija od predstavljanja u lipnju 2025. osvojila više od 70 nagrada i preporuka specijaliziranih hardverskih medija i YouTube kanala.

Kako navodi proizvođač, NF-A12x25 G2 koristi napredna aerodinamička rješenja poput Progressive Bend dizajna lopatica, Centrifugal Turbulator huba i vrlo malog razmaka između lopatica i okvira od svega 0,5 milimetara. Takva konstrukcija trebala bi omogućiti bolji omjer performansi i buke u odnosu na prethodnika, bilo da se koristi kao kućišni ventilator ili na radijatorima vodenog hlađenja.

Crna chromax.black verzija zadržava Sterrox rotor od polimera s tekućim kristalima, kao i ostale značajke standardnog modela, ali donosi potpuno crni dizajn koji se može dodatno prilagoditi izmjenjivim antivibracijskim umecima u različitim bojama.

Kao što je već i napomenuto, poseban Sx2-PP paket uključuje dva ventilatora čije su brzine vrtnje namjerno blago različite kako bi se smanjila mogućnost pojave neželjenih vibracija i periodičnog zujanja kada više ventilatora radi paralelno. Takva konfiguracija namijenjena je prvenstveno sustavima s push-pull postavom i većim radijatorima vodenog hlađenja.

Ventilator koristi Noctuin SSO2 ležaj, deklarirani životni vijek dulji od 150.000 sati rada te dolazi sa šest godina jamstva.