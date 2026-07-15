OpenAI-jev hardver: računalo bez zaslona koje se seli po kući i glumi sugovornika

Hardverski odjel radi na otprilike pet proizvoda, a kreće se od uređaja za dnevni boravak. Dugoročno se planira mobilni uređaj koji bi zamijenio pametni telefon, istražuju se nosivi proizvodi, uključujući privjesak, a postoji i zanimanje za kućnu robotiku.

Tužba koju je Apple prošlog tjedna podigao protiv OpenAI-ja zbog krađe poslovnih tajni očito nije pomaknula rasporede. Umjesto povlačenja, iz tvrtke stižu potvrdni signali o novoj kategoriji proizvoda. Interno se smatra da prvi uređaj bitno odstupa od svega što Apple danas ima na tržištu i da je malo vjerojatno da krši ičije poslovne tajne.

Tržište na kojem su već Apple, Amazon i Alphabet

OpenAI taj prvi uređaj gradi kao pokretno kućno računalo bez zaslona, zamišljeno za doba umjetne inteligencije, o sličnom smo proizvodu nagovijestili još u veljači. Interno se ne opisuje kao zvučnik nego kao prvo računalo izgrađeno za umjetnu inteligenciju, s kamerom i senzorima koji mu daju uvid u okolinu i kontekst te s modelima koji nadilaze ono što se nalazi u konvencionalnim pametnim zvučnicima. Bloomberg, pozivajući se na ljude upoznate s planovima, navodi da je proizvod još u razvoju, da bi trebao biti predstavljen ove godine, a na tržište stići iduće godine.

Uređaj bi trebao upravljati pametnim kućanskim aparatima, reproducirati sadržaj, odgovarati na pitanja i poruke te otvarati pristup mogućnostima ChatGPT-a. Time izravno ulazi na tržište na kojem su već Apple, Amazon i Googleov vlasnik Alphabet.

Osobnost kao ključna značajka

Prema opisu izvora, definirajuća karakteristika proizvoda nije zvuk nego osobnost. Kućište sadrži mehaničke elemente koji se sami pokreću, čime se stvara dojam da uređaj nije predmet koji reagira na naredbe nego nešto živo. Tehnologija se s vremenom treba personalizirati i postajati proaktivna, predviđati potrebe, sama iznositi informacije i funkcionirati kao stručnjak za vlastitog korisnika, a u tu svrhu poseže i za osobnim podacima poput elektroničke pošte.

Komunikacija se oslanja na napredniju verziju glasovnog načina rada ChatGPT-a, GPT-Live, predstavljenu ovog mjeseca. Taj način rada može istovremeno slušati i govoriti, prilagođavati se tijekom razgovora i brzo obrađivati informacije.

Razlika je i u punjivoj bateriji. Uređaj se može nositi iz prostorije u prostoriju, iz kuhinje u dnevni boravak, ili ostati trajno priključen na jednom mjestu ako korisnik tako odluči.

Appleovi ljudi grade Appleovu konkurenciju

Već se puno pisalo o tome kako je hardverski dio OpenAI-ja prošle godine platio 6,5 milijardi dolara za io Products, startup koji je suosnovao Jony Ive, dugogodišnji Appleov dizajner. Iveov studio LoveFrom sudjeluje u oblikovanju linije, a na projektu radi niz bivših Appleovih dizajnera i inženjera koji su stvarali iPhone i Mac.

Razvoj prvog uređaja i budućih proizvoda vodi Evans Hankey, nekadašnja Appleova šefica industrijskog dizajna, dok je prošlog mjeseca zaposlen i Paul Meade, koji je u Appleu vodio razvoj Vision Pro naočala i budućih pametnih naočala. Ukupno je iz Applea u OpenAI prešlo više od 400 ljudi.