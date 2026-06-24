OpenAI predstavio vlastiti AI čip Jalapeño

Svojim AI čipom OpenAI smanjuje ovisnost o Nvidijinim grafičkim procesorima, koji su posljednjih godina postali ključna infrastruktura za razvoj umjetne inteligencije, ali i jedan od najtraženijih proizvoda u tehnološkoj industriji

OpenAI je predstavio svoj prvi vlastiti AI čip nazvan Jalapeño, kojeg su razvili u suradnji s Broadcomom. Riječ je o specijaliziranom procesoru namijenjenom AI poslužiteljima koji bi u budućnosti trebao pokretati OpenAI-eve velike jezične modele (LLM) i druge AI sustave.

"Jalapeño je dizajniran s naglaskom na fleksibilnost kako bi mogao raditi sa svim LLM-ovima, pri čemu je njegov razvoj vođen OpenAI-evim spoznajama o potrebama inferencije sadašnjih i budućih AI modela u cijeloj industriji. Inženjerski uzorci čipa Jalapeño već izvršavaju zadatke strojnog učenja u laboratorijskim uvjetima pri ciljanim proizvodnim frekvencijama i potrošnji energije, uključujući i model GPT-5.3-Codex-Spark", priopćili su iz OpenAI-a.

U razgovoru za Reuters, izvršni direktor Broadcoma, Hock Tan, izjavio je da Jalapeño postiže razinu performansi usporedivu s Nvidijinom arhitekturom Blackwell i Googleovim Tensorima. OpenAI time slijedi trend koji su već započele tvrtke poput Microsofta, Mete i Amazona, koje su također razvile vlastite AI čipove za treniranje i izvođenje modela, iako Nvidia i dalje prednjači po ukupnim performansama.

Iz OpenAI-a ističu da Jalapeño predstavlja tek prvi korak prema višegeneracijskoj računalnoj platformi koju planiraju razvijati tijekom nadolazećih godina. Tvrtka očekuje da će čip biti uveden u upotrebu do kraja 2026. godine.

"Iako OpenAI još uvijek provodi završna mjerenja performansi, rana testiranja pokazuju da će Jalapeño ponuditi znatno bolji omjer performansi i potrošnje energije u odnosu na trenutačna najsuvremenija rješenja“, poručili su iz OpenAI-a.