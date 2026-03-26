Qualcomm navodno priprema dvije verzije svojih novih flagship SoC-ova

Qualcomm će podijeliti novu liniju flagship SoC-ova na osnovni i Pro model. Predstavljanje se očekuje već u rujnu

Qualcomm bi već ovoga rujna mogao predstaviti novu generaciju svojih flagship SoC-ova, a prema najnovijim informacijama, liniju će ovoga puta činiti dva modela – Snapdragon 8 Elite Gen 6 i još jači Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Kako navodi kineski analitičar Digital Chat Station, radi se o SoC-ovima oznaka SM8950 i SM8975 koji bi trebali biti izrađeni u naprednom TSMC-ovom 2-nanometarskom proizvodnom procesu. Oba modela navodno će koristiti 2+3+3 CPU arhitekturu.

Osnovni model, Snapdragon 8 Elite Gen 6, trebao bi imati Adreno 845 grafiku i 12 MB GMEM-a, uz podršku za četverokanalni LPDDR5X RAM te 6 MB LLC predmemorije. S druge strane, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro navodno donosi osjetno snažniji Adreno 850 GPU s 18 MB GMEM-a, kao i podršku za noviju LPDDR6 memoriju, uz 8 MB LLC-a.

Isti izvor tvrdi i da Qualcomm paralelno razvija Snapdragon 8 Gen 6, no riječ je o slabijoj varijanti SoC-a čije specifikacije još nisu poznate.