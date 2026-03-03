Qualcomm predstavio 3-nanometarski čip za novu generaciju AI nosivih uređaja

Iako AI privjesci i bedževi još uvijek nisu ostvarili veći komercijalni uspjeh, Qualcommovo predstavljanje Wear Elitea pokazuje da interes industrije i dalje postoji

Qualcomm je predstavio Wear Elite, novi čip namijenjen idućoj generaciji AI nosivih uređaja. Opisuju ga kao „wrist plus“ rješenje, što znači da neće zamijeniti postojeći W5 Plus, već će postojati paralelno s njim i ciljati na drugačiju kategoriju proizvoda.

Konkretnije, iz Qualcomma napominju da je Wear Elite posebno usmjeren na proizvođače koje razvijaju AI gadgete poput pametnih privjesaka, bedževa ili čak pametnih naočala bez zaslona. Izrađen je na 3-nanometarskom proizvodnom procesu te dolazi s dvije jedinice za obradu AI-a, eNPU-om za slabije i Hexagon NPU-om za zahtjevnije zadatke.

Iako Wear Elite koristi sličnu koprocesorsku arhitekturu kao W5 Plus, Qualcomm tvrdi da je energetska učinkovitost znatno poboljšana, ističući za primjer GPS praćenje koje, prema njihovim testovima, troši do 40 posto manje energije nego prije. Čip podržava i brzo punjenje, uz mogućnost punjenja do 50 posto kapaciteta u otprilike 10 minuta.

Od ostalih značajki, valja istaknuti da Wear Elite donosi podršku za satelitsku povezivost, 5G, ultraširokopojasnu (UWB) tehnologiju te Bluetooth 6.0. Performanse procesora povećane su oko pet puta u odnosu na prethodnu generaciju, dok grafički dio sada podržava Full HD animacije pri 60 FPS-a.

Uz Android i WearOS, čip podržava i Linux, što bi moglo biti zanimljivo startupima koji razvijaju vlastite AI uređaje na prilagođenom softveru.