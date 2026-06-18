Qualcomm predstavio Snapdragon Reality Elite, novu XR platformu za AR i VR uređaje

Nova Qualcommova XR platforma donosi osjetno veće CPU, GPU i AI performanse uz manju potrošnju energije, a namijenjena je VR i AR uređajima nove generacije

Qualcomm je predstavio Snapdragon Reality Elite, novu generaciju svoje XR platforme namijenjene uređajima za proširenu i virtualnu stvarnost. Nova platforma donosi značajno povećanje performansi, naprednije mogućnosti umjetne inteligencije te veću energetsku učinkovitost u odnosu na prethodnu generaciju.

Kako navode iz Qualcomma, Snapdragon Reality Elite namijenjen je samostalnim naglavnicima s video-prolazom kroz kamere (VST), ali i laganim AR naočalama koje se povezuju s drugim uređajima. Poseban naglasak stavljen je na obradu umjetne inteligencije izravno na uređaju, bez potrebe za oslanjanjem na cloud.

Platforma raspolaže s do 48 TOPS-a AI procesorske snage, što omogućuje pokretanje velikih jezičnih modela i modela računalnog vida. Qualcomm tvrdi da će to omogućiti prirodnije interakcije, brže odgovore sustava i personaliziranije korisničko iskustvo u prostornim računalnim okruženjima.

Foto: Qualcomm

U odnosu na Snapdragon XR2+ Gen 2, nova platforma donosi do 30 posto veće CPU performanse, 60 posto snažniji grafički procesor te čak 160 posto veće performanse AI akceleratora. Istovremeno bi trebala trošiti manje energije, pa Qualcomm navodi do 20 posto dulje trajanje baterije pri istom opterećenju te do 12 stupnjeva Celzijevih nižu radnu temperaturu uređaja.

Osim toga, Reality Elite podržava prikaz rezolucije do 4,4K po oku pri 90 FPS-a, što bi trebalo pružiti oštriju sliku, vjernije boje i glađe prikaze pokreta. Dodatno su unaprijeđeni i sustavi za prikaz stvarnog okruženja kroz kamere kako bi se smanjila latencija i poboljšala kvaliteta slike pri kombiniranju virtualnog i stvarnog sadržaja.

Prvi uređaj koji će koristiti novu platformu bit će XREAL Project Aura, čije je predstavljanje najavljeno za kraj godine.