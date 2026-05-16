Samsungov Exynos 2700 koristit će drugačiju tehnologiju pri proizvodnji

Umjesto FOWLP pakiranja koje Samsung koristi još od Exynosa 2400, Exynos 2700 navodno prelazi na novu SbS arhitekturu

Samsungov sljedeći flagship SoC, Exynos 2700, mogao bi koristiti novi dizajn pakiranja te u potpunosti odustati od Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP) tehnologije koju tvrtka koristi još od Exynosa 2400.

Prema izvješću iz Južne Koreje, FOWLP je Samsungu donio bolje termalne performanse i tanji dizajn čipova, no istovremeno se pokazao skupljim i kompleksnijim za proizvodnju. Upravo bi to mogao biti razlog za prelazak na novu arhitekturu pakiranja pod nazivom Side-by-Side (SbS).

Kod SbS dizajna aplikacijski procesor i DRAM memorija više nisu složeni jedan iznad drugoga, već se nalaze jedan pored drugoga na podlozi. Takav pristup mogao bi pomoći pri učinkovitijem raspršivanju topline, ali i smanjiti troškove proizvodnje.

Uz to, Samsung navodno planira implementirati i vlastitu Heat Pass Block (HPB) tehnologiju koja bi dodatno trebala unaprijediti termalnu učinkovitost Exynosa 2700. Hoće li to sve napraviti uspješno, vjerojatno ćemo vidjeti tek s izlaskom Galaxyja S27 i S27+ na tržište.