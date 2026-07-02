SpaceX razvija AI hardver, tvrdi Wall Street Journal, Musk opovrgava

Navodno se radi na prototipu uređaja tanjeg od iPhonea, a tvrtka ga je već pokazala dijelu investitora prije inicijalne javne ponude. "Potpuna neistina", kaže šef SpaceX-a.

Prema pisanju Wall Street Journala, riječ je o uređaju tankog dizajna, predstavljenom investitorima uoči IPO-a. Uređaj navodno koristi vlastiti operacijski sustav i Qualcommov čip Snapdragon. Softver bi se trebao interno razviti i oslanjati na SpaceXAI tehnologiju, tako da se uređaj povezuje s Grokom i ostatkom Muskovog AI ekosustava. Uređaj je, prema svemu sudeći, još u fazi prototipa.

Neizvjesnost oko lansiranja

WSJ u izvještaju izričito navodi da uređaj možda nikada neće doći na tržište. Za sada nema dodatnih informacija o cijeni, funkcijama ili roku predstavljanja. S obzirom na to da SpaceX tek ulazi u fazu javnog izvještavanja kao tvrtka na burzi, transparentnost oko internih projekata ovog tipa vjerojatno će ostati ograničena dok se ne pojavi konkretniji regulatorni ili produktni signal.

Musk demantira

Musk je izvještaj odbacio u cijelosti, odgovorivši na komentare o uređaju na X-u ocjenom da je riječ o "potpunoj neistini". Šef SpaceX-a i ranije se oglašavao povodom izvještaja o navodnom razvoju konkurenta iPhoneu, u veljači je, nakon sličnog izvještaja agencije Reuters, jasno poručio da tvrtka "ne razvija telefon".

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