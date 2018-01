Arctic Freezer 33 TR - Tih, efikasan, povoljne cijene, ali nije za overklokere

specifikacije Podržani socketi AMD TR4 Ventilatori 1× 120 mm (BionX) / do 2.000 rpm Dimenzije s ventilatorom 155 x 123 x 89 mm (V x Š x D) Masa S ventilatorom - 866 g Dodatna oprema Nosači za dodatni ventilator Jamstvo 10 godina

S pojavom AMD-ovih procesora Threadripper, pojedini su proizvođači hladnjaka ostali malo zatečeni i nisu odmah bili spremni ponuditi rješenje koje se može montirati na TR4 socket. Sve i da jesu, Threadripperi su dosta široki pa je bilo potrebno i prilagođavati baze postojećih hladnjaka, to jest proširivati ih.

Arctic je među prvima izbacio TR reviziju svog hladnjaka Freezer 33, koji je sada potpuno crn i dolazi s ventilatorom BioniX. Uz kozmetičke promjene, tu su i one malo ozbiljnije – proširena je kontaktna površina s integriranim hladnjakom procesora, a novi je i kit za montažu. Osim TR4/SP3 podrške, kit za montažu podržava i AM4 te Intelove LGA2066 i 2011-3 (Square ILM) sockete, pa je Freezer 33 TR vrlo svestran hladnjak.

Toplovodne cijevi prolaze kroz čitavo tijelo hladnjaka

Dizajn i dimenzije hladnjaka isti su kao i kod originalnog modela Freezer 33, što znači kako je ovaj “tower” hladnjak visok 155, širok 123 te dubok 89 milimetara. Kompaktne mu dimenzije jamče kompatibilnost s velikim brojem matičnih ploča i kućišta. Ukupna masa je 705 grama, a ukupan rashladni kapacitet je 320 W. Freezer 33 TR preporučuje se za procesore čiji TDP ne prelazi 200 vata.

Kvaliteta izrade i završne obrade je vrlo dobra, a crna boja daje mu i određenu dozu elegancije. Tijelo hladnjaka sastoji se od 49 aluminijskih listića debljine 0,4 milimetara, spojenih u jednu cjelinu. Kroz tijelo prolaze četiri toplovodne cijevi promjera šest milimetara. Toplovodne cijevi na dnu imaju povećanu kontaktnu površinu i veću aluminijsku bazu kako bi se toplina s procesora učinkovitije prenijela na hladnjak.

Novi ventilator

S dodatkom BioniX 120 ventilatora, dubina mu raste na oko 115 milimetara pa treba računati na to da će ventilator nadvisiti prve DIMM utore do socketa i s jedne i s druge strane. BioniX 120 ventilator je nov u Arcticovoj ponudi, a ima promjenjivu brzinu vrtnje (PWM), od 800 do 1.800 okretaja u minuti. Proizvođač navodi podatak o protoku zraka od 117 kubnih metara u satu, a buku od 0,5 sonea. Mi smo izmjerili oko 46 dB pri maksimalnom broju okretaja, što je čujno, no nimalo bučno.

S hladnjakom dolazi 120-milimetarski ventilator BioniX, koji može imati crvene ili bijele detalje

Instalacija na TR4 socket sastoji se od dvije faze. U prvoj je potrebno montirati jedan par nosača na socket, a drugi na hladnjak. Nakon nanošenja priložene MX-4 paste preostaje samo vijcima spojiti nosače i fiksirati hladnjak na ploči. Moramo pripaziti na silu pritezanja jer ako pretjeramo dolazi do svijanja nosača, a hladnjak ništa čvršće neće sjediti na procesoru. Iz iskustva znamo kako je potrebno staviti malo više paste nego što smo naviknuli kod procesora Ryzen ili Intelovih modela.

Hladnjak smo isprobali s Threadripperom 1920X, koji smo opteretili alatom OCCT u trajanju od sat vremena. Indicirana maksimalna temperatura na jednoj jezgri iznosila je 67°C (Tdie) što je sasvim solidan rezultat. Isprobali smo ga i pri overklokiranom taktu od 4 GHz, no tada se procesor jako zagrijavao, sve do 93°C (Tdie) i spuštao taktove kako ne bi došlo do pretjeranog zagrijavanja. Tako smo došli do zaključka da je Freezer 33 TR dobar za rad na tvorničkim taktovima, i kako je overklokiranje najbolje izbjegavati. Praksa je pokazala kako je potreban puno moćniji vodeni hladnjak za držanje Threadrippera pod kontrolom na visokim taktovima.

Freezer 33 TR vrlo je preporučljiv i zbog solidne kvalitete izrade te konkurentne cijene. Ako ga usporedimo s, primjerice, Noctuom U12S TR4, koja ima jednake performanse, vidjet ćemo kako je za trećinu povoljniji, a ima tu prednost da podržava različite sockete, a ne samo TR4.