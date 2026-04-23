Nova generacija Sharkoon AIO hladnjaka za različite klase PC konfiguracija

Sharkoon je predstavio novu generaciju AIO sustava vodenog hlađenja koja pokriva gotovo sve segmente tržišta – od kompaktnih gaming računala do snažnih radnih stanica. Tri nova modela, S60 ARGB, S50 ARGB i S40, dijele zajedničku tehničku osnovu, ali se razlikuju po dimenzijama radijatora, vizualnom identitetu i ciljanoj namjeni.

Sva tri modela koriste bakarne kontaktne ploče, PWM ventilatore, daisy‑chain povezivanje i široku kompatibilnost s modernim Intel i AMD socketima. Time Sharkoon nastavlja strategiju pristupačnih, ali tehnički korektnih rješenja za korisnike koji žele jednostavnu instalaciju i stabilne termalne performanse.

S60 ARGB - najveći i vizualno najizraženiji model

S60 ARGB predstavlja najopremljeniji model u seriji. Radijator od 360 mm i tri 120 mm ARGB PWM ventilatora ciljaju korisnike koji žele maksimalnu disipaciju topline, posebno u konfiguracijama s procesorima višeg ranga.

Pumpa koristi mirror‑effect površinu s ARGB osvjetljenjem, što modelu daje prepoznatljiv vizualni identitet. Ventilatori i pumpa koriste ARGB sinkronizaciju putem standardnih konektora, a daisy‑chain sustav pojednostavljuje kabliranje u kućištu.

Model je dostupan u crnoj i bijeloj boji, što ga čini pogodnim za moderne buildove s naglaskom na estetiku.

S50 ARGB - 240 mm rješenje za kompaktnije konfiguracije

S50 ARGB donosi sličnu estetiku i funkcionalnost kao S60, ali u manjem formatu.

Radijator od 240 mm i dva 120 mm ARGB PWM ventilatora čine ga prikladnim za kućišta koja ne podržavaju 360 mm radijatore ili za korisnike koji žele balans između performansi i prostora.

Pumpa također koristi mirror‑effect dizajn s ARGB osvjetljenjem, a ventilatori dolaze s istim daisy‑chain sustavom kao i kod većeg modela.

S50 ARGB je dostupan u crnoj i bijeloj varijanti, što omogućuje vizualno usklađivanje s ostatkom sustava.

S40 - 360 mm AIO bez ARGB elemenata

Za korisnike koji žele snažno hlađenje, ali bez RGB efekata, Sharkoon nudi model S40.

Iako koristi radijator od 360 mm i tri 120 mm PWM ventilatora, ovaj model je u potpunosti bez ARGB osvjetljenja, što ga čini pogodnim za minimalističke buildove ili profesionalna okruženja.

Pumpa ima jednostavniji, nenametljiv dizajn, ali zadržava bakarni hladnjak i standardnu kompatibilnost s Intel i AMD socketima. Daisy‑chain sustav ventilatora ostaje prisutan i ovdje, što olakšava instalaciju i smanjuje broj kablova.

Sva tri modela podržavaju:

Intel LGA 1700 i 1851

AMD AM4 i AM5

U pakiranju je uključena i termalna pasta, što omogućuje brzu instalaciju bez dodatne opreme. Sharkoon naglašava jednostavnost montaže, a daisy‑chain ventilatori smanjuju potrebu za dodatnim razdjelnicima i produžnim kablovima.

Preporučena maloprodajna cijena za S60 ARGB iznosi 69,90 €, dok je cijena za S50 ARGB i S40 59,90 €.