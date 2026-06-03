Asusov novi ROG Xbox Ally X20 stiže s većim OLED zaslonom i bez stick drifta

Asusov ROG Xbox Ally X20 može se kupiti u paketu samo s ROG Xreal R1 Edition 20 pametnim naočalama, što znači da će cijena konzole biti poprilično visoka

Asus je predstavio ROG Xbox Ally X20, vou verziju svoje prijenosne igraće konzole koja donosi neke važnije nadogradnje, uključujući veći OLED zaslon i analogne palice otporne na stick drift.

Naime, u odnosu na originalni Ally X koji je koristio 7-inčni LCD panel, novi Ally X20 ima 7,4-inčni OLED zaslon rezolucije 1.920 x 1.080 piksela, koji donosi bolji prikaz boja, veći kontrast i osjetno veću maksimalnu svjetlinu od 1.400 nita. Zaslon također podržava VRR od 30 do 120 Hz, kao i Dolby Vision te VESA DisplayHDR TrueBlack 1000 standarde. Za zaštitu od ogrebotina i puknuća zaduženo je Gorilla Glass Victus staklo s AR premazom.

Osim zaslona, Asus je unaprijedio i upravljačke elemente. Kao što smo već i napomenuli, ROG Xbox Ally X20 koristi nove analogne palice s TMR (Tunnel Magnetoresistance) senzorima koji bi trebali biti otporniji na stick drift. Redizajnirane su i ABXY tipke, dok se D-pad sada može prebacivati između četverosmjernog i osmerosmjernog načina rada.

ROG Xbox Ally X20 Foto: Asus

Ispod „haube“, doduše, nema većih promjena. Konzola koristi isti AMD Z2 Extreme procesor s osam jezgri i 16 threadsa, uz 24 GB LPDDR5X RAM-a i 1 TB NVMe SSD-a. To znači da poboljšanja dolaze prvenstveno u vidu kvalitete prikaza i ergonomije, a ne sirovih performansi.

Posebnost ovog modela je što dolazi isključivo u paketu s ROG Xreal R1 Edition 20 pametnim naočalama. One koriste micro-OLED zaslone za prikaz virtualnog zaslona dijagonale 171 inč i podržavaju osvježavanje od 240 Hz. Naočale se mogu povezati izravno s konzolom putem USB-C priključka.

Asus zasad nije objavio cijenu paketa, no s obzirom na to da same naočale koštaju na američkom tržištu oko 850 dolara, očekuje se da će ROG Xbox Ally X20 biti među najskupljim prijenosnim igraćim konzolama na tržištu.