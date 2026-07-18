Ayaneo najavio svoju inačicu Game Boy Advancea

Ayaneo je službeno najavio Konkr Pocket Advance, prijenosnu igraću konzolu koja dizajnom uveliko podsjeća na Game Boy Advance kojeg je Nintendo predstavio sad već davne 2001. godinu.

Prema službenoj fotografiji koju je Ayaneo objavio na X-u, vidljivo je da su na konzoli zadržani karakteristični elementi poput debelih rubova oko zaslona, zakošenih tipki Start i Select te kotačića za podešavanje glasnoće u donjem desnom kutu. Uz njega se nalazi i 3,5-milimetarski priključak za slušalice, baš kao na Nintendovoj konzoli.

Classic never fades with time

A legendary handheld that transcends generations

Carrying the memories of gaming's golden era

Now, it returns with a bold new identity

KONKR Pocket Advance 🎮

An icon reborn in your hands

Classic nostalgia. Retro reimagined

More to come. Stay tuned🔥 pic.twitter.com/BjWLd01iws — AYANEO (@AYANEO__) July 17, 2026

Ipak, kao što to i inače biva s Ayaneovim konzolama, Konkr Pocket Advance nije tek moderna kopija. Umjesto A i B tipki, koristi raspored ABXY, a redizajniran je i D-pad. Jedna od većih promjena odnosi se na zvuk pa tako umjesto jednog zvučnika ispod akcijskih tipki, novi model ima stereo zvučnike smještene s lijeve i desne strane donjeg dijela kućišta. Između njih nalazi se USB-C priključak za punjenje i prijenos podataka, dok je LED indikator napajanja premješten na gornji dio prednje strane uređaja.

Objavljena fotografija ne otkriva stražnju ni gornju stranu konzole, no vidljiv je par velikih tipki te još jedna manja tipka za koju se pretpostavlja da služi za uključivanje uređaja. Također, Ayaneo je Konkr Pocket Advance najavio u narančastoj boji s bijelim tipkama, kombinaciji inspiriranoj japanskom verzijom Game Boy Advancea, no očekuje se da će pri izlasku biti dostupne i druge boje.

Game Boy Advance u narančastoj Foto: Nintendo

Ayaneo za sada nije objavio tehničke specifikacije konzole niti točan datum izlaska.