Ayaneo Next 2 stiže s OLED zaslonom i najvećom baterijom među prijenosnim konzolama

Još uvijek nije poznata cijena Nexta 2, ali su zato poznate ključne specifikacije. Dolazit će u bijeloj i crnoj varijanti

Ayaneo je predstavio svoju novu generaciju prijenosne igraće konzole, Next 2, koja donosi snažan hardver i najveću bateriju dosad viđenu u uređajima ovakve vrste.

Konzolu pokreće AMD-ov Ryzen AI Max+ 395 za koji Ayaneo kaže da može doseći TDP do 85 W, uz aktivno hlađenje s dva ventilatora i ispušnim otvorima na stražnjoj strani. Glavna atrakcija Nexta 2 je 9,06-inčni OLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 165 Hz, rezolucijom od 2.400 x 1.504 i vršnom svjetlinom od 1.100 nita.

Ayaneo Next 2 Foto: Ayaneo

Što se tiče sustava upravljanja, Next 2 ima klasične gljive za upravljanje i okidače s Hall senzorima koji u pravilu eliminiraju mehaničko trošenje i „driftanje“. Tu su i dva touchpada, 8-smjerni D-pad te dvije prilagodljive tipke na stražnjoj strani.

Foto: Ayaneo

Konzola također ima i novi vibracijski motor koji koristi tehnologiju magnetske levitacije za preciznije i uglađenije vibracije, a time i nešto realističniji doživljaj pri igranju. Tu su također i stereo zvučnici okrenuti prema igraču, dvostupanjski sustav zaključavanja okidača te osvjetljeni RGB logotip koji svemu daje dodatni igraći štih.

Softversku stranu pokriva AyaSpace, sučelje temeljeno na Windowsima. Tu je i baterija kapaciteta 115 Wh, zbog koje Ayaneo Next 2 trenutno drži titulu prijenosne igraće konzole s najvećom baterijom na tržištu.

Foto: Ayaneo

Cijena, dostupnost i ostatak specifikacija još nisu poznati, ali bi ih Ayaneo uskoro trebao otkriti. Poznato je, doduše, da će konzola biti dostupna u crnoj i bijeloj boji.