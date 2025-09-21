Ayaneo Pocket Air Mini donosi povoljno retro iskustvo igranja na 4:3 zaslonu

Ayaneo, poznati proizvođač prijenosnih konzola za emulaciju, predstavio je novi model Pocket Air Mini temeljen na Androidu. Iako na prvi pogled ne izgleda ništa drugačije od sličnih konzola, može se pohvaliti da ima omjer slike 4:3, čime se izbjegavaju crni rubovi i dobiva se vjernije iskustvo retro igranja.

Od ostalih specifikacija zaslona, Pocket Air Mini dolazi s 4,2-inčnim zaslonom rezolucije 1.280 x 960, frekvencijom osvježavanja od 60 Hz te nudi 500 nita vršne svjetline, 123 posto sRGB pokrivenosti te profesionalnu kalibraciju boja.

Konzola je pogonjena MediaTekovim Heliom G90T, starijim, ali i dalje dovoljno snažnim SoC-om za emulaciju retro naslova. Konzola inače ima aktivno hlađenje ventilatorom, a u kućištu širine 16,5 centimetara i mase 269 grama nalaze se RGB Hall analogne palice, Hall okidači, gumirane ABXY tipke i klasični D-pad.

Od priključaka i povezivosti tu su USB-C, 3,5-milimetarski utor za slušalice, utor za microSD karticu, podrška za Wi-Fi 5 i Bluetooth 5. Konzola ima bateriju kapaciteta 4.500 mAh, a softversku stranu pokriva Ayaneovo sučelje temeljeno na Androidu 11.

Pocket Air Mini bit će dostupan u inačici od 2 GB RAM-a i 32 GB pohrane po cijeni od 70 dolara te 3 GB RAM-a i 64 GB memorije za 80 dolara. U prodaju kreće u listopadu, a kupci će moći odabrati tri boje Retro White, Aurora Black i Retro Power. Oni koji se odluče konzolu već sada prednaručiti, dobit će je po još povoljnijoj cijeni.