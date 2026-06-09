Microsoft predstavio prozirno zeleni Xbox Series X za 25. rođendan konzole

Ako ste se ikada pitali kako bi Xbox Series X izgledao u retro, prozirno zelenom 'looku', Microsoft je sada dao odgovor

Microsoft je povodom 25. godišnjice Xboxa predstavio posebno izdanje svoje aktualne konzole. Novi Xbox Series X25 Limited Edition inspiriran je originalnim Xboxom iz 2001. godine te dolazi u prozirno zelenom kućištu koje podsjeća na prepoznatljivu boju prvog modela.

Od zanimljivih detalja, na prednjoj strani konzole nalazi se logotip 25. godišnjice, dok slovo X pri uključivanju svijetli zelenom bojom. Microsoft navodi da je u uređaj ugradio i nekoliko skrivenih detalja namijenjenih dugogodišnjim obožavateljima brenda.

"Po prvi put donosimo prozirni dizajn na Xbox Series X, inspiriran originalnim Xboxom i zelenom bojom koje se mnogi igrači rado sjećaju", izjavio je Jason Ronald, potpredsjednik Microsoftova odjela za novu generaciju uređaja.

Novo zeleno ruho dobiva i bežični kontroler koji ima tipke ABXY u Xboxovim nekadašnjim bojama. Stražnja strana kućišta i poklopac za baterije u potpunosti su prozirni te se kroz njih može vidjeti stari Xboxov logotip.

Xbox Series X25 Limited Edition i prateći kontroler na tržište stižu u studenome. Točan datum početka prodaje i cijena za sada nisu objavljeni.