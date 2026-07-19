Nintendo gasi Switch u Europi zbog novih zakona

Zbog novih EU zakona o pravu na popravak, Nintendo će početkom 2027. prekinuti proizvodnju originalnog Switcha za Europu

Bug.hr nedjelja, 19. srpnja 2026. u 10:12
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Proizvođači igraćih konzola obično godinama zadržavaju starije sustave u proizvodnji i nakon što se pojavi njihov nasljednik. Sve dok se prodaju, isplati ih se proizvoditi, a često služe kao povoljna, ulazna točka u svijet videoigara za nove igrače. S obzirom na to da je jedna od najprodavanijih konzola svih vremena, s preko 155 milijuna prodanih primjeraka do kraja 2025., takva sudbina se očekivala i za originalni Nintendo Switch. I možda će tako i biti, ali ne i u Europi.

Naime, nedavno je potvrđeno da Nintendo planira obustaviti proizvodnju svih modela originalne konzole, standardnog, Lite i OLED, za europsko tržište sredinom veljače 2027. godine. Ova odluka vjerojatno dolazi ranije nego što bi Nintendo sam odabrao, no na nju je prisiljen zbog novog europskog zakonodavstva o pravu na popravak, koje zahtijeva da baterije u elektroničkim uređajima budu lako uklonjive i zamjenjive.

Nova pravila, stare baterije

Nintendo će se uskladiti s ovim zakonima tako što će za europsko tržište predstaviti novi model svoje Switch 2 konzole s izmjenjivom baterijom, kao i revidirane verzije nekoliko perifernih uređaja, o čemu smo već pisali. Međutim, tvrtka je očito procijenila da se ne isplati ulagati trud i novac u redizajn tri postojeća modela originalnog Switcha, s obzirom na to da se oni ionako približavaju kraju svog prirodnog životnog vijeka.

Ovaj potez je logičan, a proizašao je iz vrlo dobrih namjera. Europski zakonodavci ponosni su na svoju ulogu u pozivanju tehnoloških divova na odgovornost i smanjenju dodatnih troškova i neugodnosti koje stvaraju potrošačima radi vlastitog profita. Zahvaljujući njima, gotovo svaki uređaj u vašem domu, od prijenosnih računala do jeftinih punjivih lampi za čitanje, sada koristi isti USB-C priključak za punjenje. Nema više besmislenih, različitih punjača i kabela, što znači više praktičnosti i manje otpada.

Ista logika stoji i iza zakona o baterijama. Proizvođači elektronike, posebno mobitela, koriste slabljenje baterije kao način da potaknu planiranu zastarjelost i natjeraju korisnike na nadogradnju koju možda još ne trebaju ili ne žele. No, ovdje se ne radi samo o pravima potrošača. Zakoni o pravu na popravak ključni su za stvaranje ekološki održivije kulture u kojoj uređaje koje posjedujemo održavamo dulje, umjesto da ih bacamo čim njihove performanse postanu suboptimalne.

Cijena napretka i praznina na tržištu

Prisilno umirovljenje originalnog Switcha mala je cijena za takav napredak, kako izvještava Polygon, no posljedice bi mogle biti veće nego što se na prvu čini. Ni Nintendo ni europski zakonodavci nisu krivi što globalna kriza na tržištu memorije gura cijene igraćih konzola sve više. Ali to je realnost s kojom se suočavamo. Novi Nintendo Switch 2, koji je na tržište stigao u lipnju 2025. godine, prodaje se po cijeni od otprilike 450 do 500 eura. Iako je to konkurentno u usporedbi s rivalima, to zapravo uopće nije jeftino.

To je prilično velik iznos novca. Ako 500 eura postane najniža ulazna točka u svijet videoigara, i hobi i industrija izgubit će velik broj novih igrača, uključujući ponajviše djecu iz kućanstava s nižim primanjima. Originalni Switch, s cijenama koje su za model Lite kretale od 200 eura i ogromnom bibliotekom dostupnih igara, savršeno je ispunjavao globalnu potrebu za pristupačnom igraćom konzolom.

Bilo kako bilo, uskoro u Europi više neće biti moguće kupiti novi i cjenovno prihvatljiv hardver za igranje. Iako su zakonodavci Europske unije postupili ispravno s dugoročnog stajališta, njihov osjećaj za trenutak, u kombinaciji s tržišnim kretanjima, pokazao se vrlo lošim. Za sadašnje vlasnike utješna je vijest da će softverska podrška, uključujući digitalnu trgovinu eShop i online servere za igre, ostati aktivna i nakon prestanka prodaje hardvera, osiguravajući da postojeća biblioteka igara ostane dostupna još neko vrijeme.

 

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