Nintendo novim ograničenjima želi stati na kraj preprodavačima Switcha 2

Čini se da je Nintendo odlučio stati na kraj preprodavačima koji su postali prava pošast za gaming zajednicu pri svakom lansiranju novog hardvera. S obzirom na to da su cijene računalnih komponenti već u kaosu zbog povećane potražnje za AI podatkovnim centrima i drugih tržišnih uvjeta, japanska tvrtka uvodi do sada najstrože mjere kako bi osigurala da njihova nadolazeća konzola, Nintendo Switch 2, završi u rukama pravih igrača, a ne na oglasnicima po napuhanim cijenama.

Nintendo Japan je na društvenoj mreži X objavio novu politiku koja će značajno otežati posao preprodavačima. Svi koji putem japanske Nintendo trgovine žele kupiti višejezičnu verziju konzole Switch 2 morat će ispuniti jedan ključan uvjet: posjedovati Nintendo račun s najmanje 50 sati zabilježenog igranja na originalnoj Switch konzoli. Važno je napomenuti da se u tu satnicu ne ubrajaju demo verzije i besplatni softver. Povrh toga, kupnja je ograničena na samo jednu konzolu po računu. Ovim potezom Nintendo jasno daje prednost svojoj postojećoj bazi vjernih obožavatelja.

Šira strategija, a ne samo jedna mjera

Ova rigorozna mjera nije došla iznenada. Tvrtka je primijetila da su preprodavači shvatili kako je, zbog oslabljenog jena, jeftinije uvesti višejezičnu verziju konzole iz Japana. To je dovelo do vala sumnjivih masovnih narudžbi koje je Nintendo brzo identificirao i otkazao, nakon čega je uveo spomenuta ograničenja. Zanimljivo je da se ove promjene ne odnose na jeftiniju, isključivo japansku verziju konzole, koja očito nije bila meta preprodavača jer podržava samo japanski jezik.

No, ovo je samo jedan dio Nintendove višeslojne strategije. Poučen iskustvima s nestašicama koje su pratile PlayStation 5 i Xbox Series X, predsjednik Nintenda, Shuntaro Furukawa, više je puta naglasio da je primarni cilj tvrtke proizvesti dovoljan broj konzola kako bi se zadovoljila potražnja. To smatra najučinkovitijom mjerom protiv preprodaje, a potvrdio je i da su nestašice poluvodiča, koje su mučile proizvodnju originalnog Switcha, sada riješene.

Uz to, Nintendo je prije lansiranja uveo sustav pozivnica za prednarudžbe, dajući prioritet dugogodišnjim članovima usluge Nintendo Switch Online, te je u Japanu čak surađivao s online tržištima poput Mercarija kako bi spriječio lažne oglase. Jedan od suptilnijih trikova je i izostanak fizičkog jamstvenog lista, zbog čega je za ostvarivanje jamstva potreban originalni račun, što obeshrabruje kupnju iz druge ruke.