Nintendo objavio pregled godine za 2025. uz detaljnu statistiku igranja na Switchu

Uz nove podatke, korisnici mogu pronaći i starije podatke o igranju unutar aplikacije Nintendo Store za iOS i Android

Nintendo je objavio svoj Year in Review za 2025. godinu, koji donosi detaljan pregled igara i navika igranja, ali i kompletne statistike korištenja konzole Nintendo Switcha od njegovog prvog izlaska na tržište.

Pregled je dostupan na službenim Nintendovim stranicama te korisnicima prikazuje koje su igre igrali tijekom 2025. godine, koliko su vremena u njima proveli i koji im je bio najčešće igrani žanr. Kako to biva i kod ostalih sličnih pregleda, podaci su razvrstani po mjesecima, uključujući i prosinac, što objašnjava zašto Nintendo ovaj sažetak objavljuje tek u siječnju.

Osim tih osnovnih informacija, korisnici će moći vidjeti svoj stil igranja, a moći će odabrati i svoju igru godine i kasnije to podijeliti na društvenim mrežama. Za razliku od prethodnih godina, Nintendo je otišao i korak dalje te omogućio uvid u cjelokupnu povijest igranja na prvoj generaciji Switcha.

Statistika obuhvaća razdoblje od 2017. godine ili od trenutka kada je korisnik prvi put aktivirao konzolu, a uključuje najigranije igre po godinama, datume prvog pokretanja pojedinih naslova, snimke zaslona i ukupan broj sati igranja.

Ovaj potez mnogi tumače kao simboličan oproštaj od Switcha kao glavne Nintendove konzole, u trenutku kada se sve više pažnje okreće prema Switchu 2 koji je na tržištu već nekoliko mjeseci.