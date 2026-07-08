Nintendo otkrio kada stiže Switch 2 s izmjenjivom baterijom

Nova verzija Switcha 2 stiže ove jeseni s izmjenjivom baterijom, a promjene će zahvatiti i Joy-Cone 2 te Switch 2 Pro Controller

Nintendo je objavio nove informacije o nadolazećoj verziji Switcha 2 prilagođenoj europskim pravilima o lakšoj zamjeni baterija. Za razliku od ranijih najava gdje nije bilo puno konkretnih informacija, tvrtka je sada potvrdila kada novi model stiže na tržište te otkrila prve tehničke promjene.

Naime, novi Switch 2 počet će se prodavati ove jeseni u svim državama članicama Europske unije, kao i u Norveškoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Saudijskoj Arabiji, Omanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Južnoafričkoj Republici. Glavna novost je baterija koju će korisnici moći sami zamijeniti uz upotrebu komercijalno dostupnog alata, čime će konzola biti usklađena s novim europskim propisima.

Treba istaknuti da je zbog te promjene kapacitet baterije smanjen s 5.220 mAh na 5.172 mAh, odnosno za približno jedan posto, a masa konzole porasla je za 10 grama te će po novome iznositi 401 gram.

No, kao što se i očekivalo, promjene neće zahvatiti samo konzolu. Nintendo je potvrdio da će izmjenjive baterije dobiti i Joy-Con 2 kontroleri, kao i nove verzije Switch 2 Pro Controllera, N64 Controllera i GameCube Controllera. Novi Switch 2 Pro Controller trebao bi se pojaviti na tržištu tijekom zime, a imat će bateriju približno 16 posto manjeg kapaciteta u odnosu na aktualni model.