Nintendo potvrdio da će u EU prodavati Switch 2 s lakše izmjenjivom baterijom

Nova pravila Europske unije prisilit će proizvođače elektronike na jednostavniju zamjenu baterija, a Nintendo je potvrdio da će tome prilagoditi i buduće verzije Switcha 2

Nintendo je potvrdio da će za europsko tržište pripremiti novu verziju Switcha 2 s baterijom koju će korisnici moći lakše zamijeniti. Razlog su nova pravila Europske unije koja stupaju na snagu 18. veljače 2027. Godine, a koja zahtijevaju da brojni elektronički uređaji, uključujući prijenosne igraće konzole, imaju baterije koje se mogu relativno jednostavno ukloniti i zamijeniti.

Na službenim stranicama Nintendo navodi da već radi na verzijama proizvoda usklađenima s novom regulativom. Iako nisu otkrili tehničke detalje, očekuje se da će budući modeli Switcha 2 imati drukčiji dizajn unutrašnjosti kako bi pristup bateriji bio jednostavniji nego što je to slučaj s aktualnim modelom konzole.

Nintendo je također otkrio da će buduće verzije konzole koje zadovoljavaju nove zahtjeve dobiti posebne oznake modela te dodatnu oznaku „OSM” na pakiranju. Zasad nije poznato hoće li se takvi modeli prodavati i izvan Europske unije, niti što oznaka “OSM” znači.

Postavlja se i pitanje hoće li iste promjene zahvatiti dodatke poput Joy-Cona i Pro Controllera koji također koriste interne baterije, no o tome za sada ništa nije rečeno.