Novi Xbox mogao bi pokretati igre sa svih prethodnih generacija konzole

Project Helix mogao bi pokretati igre od originalnog Xboxa do Xbox Seriesa S i X, ali izdavači će odlučiti koji će naslovi biti dostupni

Microsoftov sljedeći Xbox, poznat pod razvojnim imenom Project Helix, mogao bi postati prva konzola koja objedinjuje igre sa svih dosadašnjih generacija Xbxoa. Prema internom dokumentu koji je procurio u javnost, nova konzola trebala bi podržavati naslove za originalni Xbox, Xbox 360, Xbox One i Xbox Series S/X, uz PC igre te buduće ekskluzive za Helix.

Dokument, kojeg se "dočepao" portal The Verge, otkriva da Microsoft razvija sustav kojim bi korisnici mogli digitalizirati fizičke diskove za Xbox One i Xbox Series S/X te ih koristiti na bilo kojem budućem Xboxu. Uz to, tvrtka planira proširiti podršku za Xbox 360 igre i na PC, a iste bi igre bile dostupne i na novoj konzoli.

Ipak, plan nije tako jednostavan kao klasičan backward compatibility kakvu nude konkurentske konzole. Prema procurjelom dokumentu, gotovo sve ovisit će o izdavačima igara. Naime, Microsoft od njih traži da dobrovoljno uključe svoje naslove u novi sustav. Za originalni Xbox i Xbox 360 izdavači će morati odobriti svaki pojedini naslov, odrediti njegovu cijenu te odlučiti hoće li biti dio pretplate na Xbox Game Pass ili će se pak prodavati zasebno.

Čak i mogućnost pretvaranja fizičkih diskova u digitalne licence zahtijevat će njihov pristanak, iako Microsoft navodi da izdavači pritom neće morati napraviti nikakve tehničke prilagodbe.

Dodatnu neizvjesnost stvara činjenica da Microsoft još nije odlučio hoće li Helix uopće imati optički pogon. Ako ga ne bude, digitalizacija postojećih diskova postat će ključna za korisnike koji posjeduju fizičke kolekcije igara. Microsoft izdavače pokušava privući tvrdnjom da će tako stare igre dobiti novu priliku za zaradu, a vlasnici fizičkih kopija postati dugoročni digitalni kupci.

Prema tome, ako Microsoft uistinu uspije uvjeriti izdavače da podrže projekt, Helix bi mogao ponuditi dosad najveću biblioteku igara na jednoj konzoli. Međutim, koliko će ta vizija doista zaživjeti, ovisit će ponajprije o spremnosti izdavača da svoje stare naslove ponovno stave na tržište.