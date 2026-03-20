PlayStation 3 dobio novo ažuriranje

U potpunosti je jasno da je PlayStation 3 već neko vrijeme u takozvanoj ‘fazi održavanja’, no ovakva podrška pokazuje da Sony nije u potpunosti zaboravio svoje starije konzole

Iako je na tržište izašao prije skoro 20 godina, PlayStation 3 očito i dalje dobiva službena ažuriranja. Sony je tako ovih dana objavio novu verziju sistemskog softvera 4.93, koja donosi manja poboljšanja performansi, ali i jednu ključnu promjenu za korisnike.

Naime, Sony je obnovio enkripcijski ključ Blu-ray reproduktora, čime je osigurano da PS3 i dalje može reproducirati Blu-ray diskove. Slično ažuriranje Sony je izbacio i prošle godine, što vjerojatno znate ako i dalje koristite PlayStation 3 spojen na internetsku mrežu.

Najnovije ažuriranje zahtijeva oko 200 MB slobodnog prostora, a iz Sonyja, kao i inače, preporučuju instalaciju.