PlayStation 5 Digital sada dolazi s manje pohrane, a pritom zadržava staru cijenu

Na europske police stigla je ažurirana verzija PlayStationa 5 Digital koja umjesto 1 TB pohrane ima SSD od 825 GB, baš kao i nekadašnje deblje verzije konzole

Sony je izbacio na europsko tržište ažuriranu verziju PlayStationa 5 Digital koja s umjesto dosadašnjih 1 TB prostora za pohranu dolazi s tek 825 GB SSD-a i to po istoj cijeni od 500 eura.

Riječ je, inače, o Slim verziji konzole koja je na tržište originalno stigla 2023. godine sa SSD-om od 1 TB, što je predstavljalo značajan skok u odnosu na „debeljucu“ koji je imao 825 GB pohrane. Međutim, Sony se iz nekog razloga odlučio vratiti na staru količinu pohrane, a pritom zadržati cijenu.

No, treba imati na umu da iako na kutiji novog PlayStationa 5 stoji da ima 825 GB prostora, korisnicima je dostupno samo 667,2 GB zbog prostora koji zauzima operativni sustav i unaprijed instalirane aplikacije. Za usporedbu, verzija konzole s 1 TB pohrane nudi igračima 848 GB iskoristivog prostora, što nije mala razlika.

Osim razlike u pohrani, nova inačica digitalne verzije PlayStationa donosi mat završnu obradu i nešto manje komponente, zbog čega je za oko 100 grama lakša od prethodnika.