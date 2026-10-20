PlayStation 6 mogao bi koštati više od 1.000 dolara

Nije tajna da je aktualna kriza radne memorije, potaknuta razvojem umjetne inteligencije, pogurala cijene računalnih komponenti do velikih visina. Sve je postalo znatno skuplje, od grafičkih kartica do pametnih telefona, a čini se da će se ista nevolja preliti i na novu generaciju konzola.

Prema najnovijim procjenama, nadolazeći PlayStation 6 mogao bi na policama trgovina dobiti cijenu od tisuću dolara ili više. To su prilično loše vijesti za sve nas koji smo se nadali razumnoj cijeni za ulazak u iduću generaciju igranja.

Veliki troškovi proizvodnje

Ideja o tako visokoj cijeni potekla je od poznatog hardverskog leakera pod nadimkom KeplerL2. On je na forumu NeoGAF iznio tvrdnju da će trošak nabave samo memorije i prostora za pohranu za PlayStation 6 iznositi nevjerojatnih 680 dolara po svakoj konzoli. Ta brojka uopće ne uključuje ostale ključne i iznimno skupe komponente poput procesora, grafičkog čipa, sustava hlađenja i same matične ploče.

Insajder je još u srpnju ove godine predvidio da bi ukupni trošak proizvodnje za Sony mogao iznositi oko 960 dolara. S obzirom na to da su cijene komponenti od tada samo rasle, konačni račun za japanskog giganta mogao bi lako premašiti 1.000 dolara. Iako su se konzole povijesno često prodavale s gubitkom kako bi se potaknula prodaja videoigara, Sony je nedavno jasno poručio da više ne namjerava prodavati hardver uz značajne financijske minuse.

To u praksi znači da bi maloprodajna cijena konzole mogla biti iznimno blizu samom trošku proizvodnje, ako ne i viša, kada se u jednadžbu ubace distribucija i marže trgovaca. Neki analitičari idu toliko daleko u svojim procjenama te navode da bi cijena mogla doseći i do 1.500 dolara, što bi prema nekim predviđanjima moglo srezati prodaju konzola nove generacije za gotovo 40 posto.

Utjecaj umjetne inteligencije i reakcija Sonyja

Glavni krivac za ovakav razvoj događaja je nezasitna glad podatkovnih centara za memorijskim čipovima, koji su prijeko potrebni za pogon sustava umjetne inteligencije. Zbog te nezapamćene potražnje došlo je do nestašice i drastičnog porasta cijena na globalnom tržištu poluvodiča. Trenutačni tržišni trendovi pokazuju da se situacija vjerojatno neće nimalo popraviti u idućih godinu ili dvije.

Predsjednik i izvršni direktor Sonyja Hiroki Totoki nedavno je izjavio da konačna odluka o cijeni i točnom datumu izlaska za PlayStation 6 još uvijek nije donesena. Tvrtka navodno vrlo pažljivo prati tržišne uvjete i nestabilnost cijena memorijskih komponenti prije povlačenja idućeg poteza. Uz sve to, kruže prilično glasne glasine da Sony planira potpuno ukinuti podršku za fizičke diskove od 2028. godine, što mnogi u industriji vide kao jasan signal da PlayStation 6 vjerojatno neće ni imati standardni čitač diskova.

Po svemu sudeći, era jeftinih i pristupačnih konzola polako se bliži svom kraju. Ako su ovi navodi i procjene imalo točni, budućnost za zaljubljenike u PlayStation bit će financijski prilično zahtjevna.