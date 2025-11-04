Prodaja Switcha 2 premašila i Nintendova vlastita očekivanja

Popularnost Switcha 2 premašila je čak i Nintendova vlastita očekivanja pa su povećali prodajna očekivanja za više od 25 posto. Prema najnovijem financijskom izvješću za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna, Nintendo sada prognozira da će prodati 19 milijuna primjeraka Switcha 2 do ožujka 2026., što je za 4 milijuna više od očekivanja.

Iz Nintenda navode da je od puštanja konzole u prodaju ovoga lipnja prodano 10,36 milijuna primjeraka, od čeka je 4,54 milijuna u proteklom kvartalu. Osim toga, prodano je i 20,62 milijuna igara za Switch 2 pa su i tvrtkina očekivanja u tom segmentu narasla s prvotno prognoziranih 45 na 48 milijuna primjeraka do ožujka 2026.

Što se tiče prihoda, oni su narasli za čak 110 posto u odnosu na prošlu godinu. Konkretnije, u razdoblju od travnja do rujna, Nintendo je ostvario prihod od 1,1 milijardu jena (oko 6,6 milijardi eura), dok je u istom razdoblju lani iznosio 523 milijarde jena (oko 3,2 milijarde eura). Ukupna godišnja prognoza sada iznosi 2,25 milijardi jena (oko 13,6 milijardi eura).

Iako je Switch 2 najbrže prodavana igraća konzola u povijesti, prvi Switch i dalje bilježi stabilnu prodaju. Sada je na 154 milijuna prodanih primjeraka, tik ispod 154,02 milijuna DS-a, koji je još uvijek Nintendova najuspješnija konzola. Nakon što prestigne DS, Switch će trebati premašiti 160 milijuna prodanih jedinica kako bi postao najprodavanija konzola svih vremena, rekord koji trenutačno drži Sonyjev PlayStation 2.