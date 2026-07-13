Sonyjev debakl s PlayStation diskovima podsjeća na Sonosovu kalvariju

Sonyjeva odluka o ukidanju fizičkih izdanja igara izazvala je popriličan bijes milijuna igrača. Suočeni s bojkotom, peticijama i tužbama, hoće li tehnološki div priznati pogrešku ili riskirati trajnu štetu u odnosu sa svojom zajednicom?

Tim koji vodi društvene mreže za PlayStation proživljava vjerojatno najteži tjedan u karijeri. Što god objavili, dočekuje ih lavina bijesnih komentara igrača ogorčenih zbog Sonyjeve najave da će od siječnja 2028. prestati s proizvodnjom igara na fizičkim diskovima. Mnogi vlasnici PlayStation konzola zaklinju se da će bojkotirati PlayStation Store, otkazati svoje PlayStation Plus pretplate i više nikada ne kupiti niti jedan Sonyjev proizvod. Za njih ovo je PR noćna mora epskih razmjera, gdje je gotovo svaki internetski sadržaj povezan s PlayStationom postao platforma za prosvjed, sabotirajući bilo kakav pokušaj razgovora o drugim temama.

Cijela situacija podsjeća na odgovor zajednice nakon što je tvrtka Sonos predstavila novu i izrazito problematičnu aplikaciju, za koju su kasnije i sami priznali da je bila loše izvedena. Sonosova noćna mora trajala je otprilike 18 mjeseci, no danas se, nakon uloženog truda, osjeća optimizam i vidi se obnovljeno povjerenje. Može li Sony nešto naučiti iz Sonosova iskustva i njihovih pokušaja da poprave odnos s kupcima? Vjerujem da je odgovor: da, mogao bi, ali vjerojatno neće.

Lekcija koju Sony (vjerojatno) neće naučiti

Govoreći za TechRadar ranije ove godine, izvršni direktor Sonosa Tom Conrad iznio je svoje viđenje kako ponovno usrećiti ljute kupce: "Jednostavno morate nastupiti s dozom poniznosti i prionuti na težak posao vraćanja povjerenja kroz izvrsnu izvedbu, sjajan proizvod, softver i iskustva, nikada ne zaboravljajući kroz što ste natjerali ljude da prođu." Sony za sada ne radi ništa od toga. Umjesto da odgovore na zabrinutost igrača, odlučili su se povući u oklop i šutjeti. Ta šutnja, koja je trajala gotovo šest dana nakon inicijalne objave, prekinuta je reklamom za novi, skupi kontroler, što je zajednica doživjela kao provokaciju. A to je velika šteta, jer igrači imaju itekako stvarne i opravdane razloge za brigu.

Tri su ključna problema vezana uz prelazak na isključivo digitalni format. Prvi, i najvažniji, jest cijena. PlayStation Store je apsurdno skup. Primjerice, Spider-Man 2, igra stara tri godine, na britanskom PlayStation Storeu danas košta 69,99 funti (oko 80 €). Zbog konkurencije među trgovcima, ista igra na disku može se pronaći za otprilike 37 funti (oko 44 €). Drugi problem je tržište rabljenih igara. Mnogi kupuju rabljene igre, a velik broj igrača voli prodati svoje igre nakon što ih završe kako bi taj novac uložili u nove naslove, što je u konačnici dobro za cijelu industriju.

I treći, možda i najvažniji problem, jest pitanje vlasništva. Sonyjeva najava o ukidanju diskova stigla je samo nekoliko dana nakon što je tvrtka izbrisala kupljene primjerke više od 500 filmova iz digitalnih knjižnica svojih korisnika, jasno pokazavši da "kupnja" ne znači "vlasništvo zauvijek". A ti su filmovi koštali znatno manje od 80 €.

Kockanje s povjerenjem milijuna

Sony bi, po uzoru na Sonos, trebao progutati ponos, poslušati što mu zajednica poručuje i razmisliti o rješavanju ovih problema. Mogli bi, primjerice, objaviti da će se digitalni kodovi i dalje prodavati putem različitih trgovaca, kao što to radi Nintendo, ili da će omogućiti preprodaju digitalnih igara. Međutim, realnost je da za tvrtku veličine Sonyja čak i ovako golem otpor, poput peticije "Don't Kill the Disc" s više od 246.000 potpisa, predstavlja tek mikroskopski dio od njihovih 125 milijuna PlayStation Plus pretplatnika. Mogu si priuštiti da ih ignoriraju.

Ipak, to je svojevrsno kockanje. Pitajte Microsoft, čije je poskupljenje Game Passa otjeralo znatno više korisnika nego što su očekivali. Prema izvješćima, izgubili su četiri od 34 milijuna pretplatnika u trenutku kada su predviđali ogroman rast, što ih je natjeralo na djelomično povlačenje odluke. No, Sonyjevo poslovanje s videoigrama je znatno veće, što znači da mogu razljutiti puno veći broj kupaca bez da osjete značajnije posljedice. Teško da će Sony izvući drugačiju pouku iz situacije sa Sonosom: čak i na vrhuncu bijesa kupaca, Sonos je i dalje prodavao zvučnike.

S druge strane, možda je Sony ipak uzdrman više nego što to pokazuje. Samo dva dana nakon objave koja je zapalila internet, izvršni direktor Sonyja Hiroki Totoki prodao je više od polovice svojih dionica tvrtke, a isto je učinio i glavni strateg. Je li to znak da i sami sumnjaju u ispravnost ove odluke? Vrijeme će pokazati hoće li pritisak zajednice, pa čak i tužba teška 457 milijuna dolara koju je podnijela nizozemska udruga za zaštitu potrošača, biti dovoljni da se disk ipak spasi.