Steam Deck nedostupan je za kupnju u više regija

Aktualne verzije Steam Decka trenutačno se ne mogu kupiti u SAD-u, Kanadi i dijelu Azije, dok su europske zalihe za sada još uvijek dostupne

Prema podacima iz Steamove trgovine, sve tri varijante Steam Decka u SAD-u i Kanadi trenutno se ne mogu kupiti, odnosno, označene su kao „Out of Stock“. To ni ne čudi toliko za LCD model koji je ukinut još u prosincu, no nema ni OLED verzija od 512 GB i 1 TB koje trenutno predstavljaju jedine modele konzole u ponudi.

Nestašice nisu ograničene samo na Sjevernu Ameriku. Problemi s dostupnošću zabilježeni su i u Japanu, Južnoj Koreji, Hong Kongu i Tajvanu. Jedina iznimka je Steamova trgovina u Europi koja, barem u vrijeme pisanja ovoga teksta, i dalje prikazuje da su oba OLED modela Steam Decka dostupna za kupnju.

Rasprodani Steam Deckovi u američkoj Steamovoj trgovini Screenshot: Steam

Valve se još nije službeno oglasio o razlozima nestašice Steam Decka, no čini se da je uzrok poprilično jasan - rast cijena memorije. Valve nema proizvodne količine kao veliki proizvođači hardvera pa bi mogao biti osjetljiviji na nestašice komponenti, a to se uz postojeće prelijeva i na njihove nadolazeće uređaje.

Podsjetimo, Valve je u studenom najavio Steam Machine i Steam Frame VR, ali su prošloga tjedna objavili da se njihov izlazak na tržište odgađa, bez konkretnog roka izlaska.