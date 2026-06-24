Steam Machine kreće u prodaju, cijena u Europi prelazi 1.000 eura

Konačno su objavljeni detalji o Steam Machineu koji će u početnoj inačici koštati 1.039 eura, što ga čini skupljim od PlayStationa 5 Pro i mnogih igraćih računala sličnih performansi

Valve je službeno otvorio prijave za kupnju Steam Machinea te pritom otkrio europske cijene koje su očekivano visoke.

Naime, osnovni model Steam Machinea od 512 GB u Europi će koštati 1.039 eura. Verzija s uključenim Steam Controllerom košta 1.108 eura, dok će model s 2 TB SSD-a biti dostupan za 1.359 eura. Najskuplja konfiguracija, koja uključuje 2 TB pohrane i Steam Controller, doseže cijenu od čak 1.428 eura.

Kupci pritom nisu obvezni kupiti Valveov kontroler jer Steam Machine podržava i druge kontrolere. Uz svaki model dolaze i dvije dodatne prednje maske kućišta, crvena tkanina te ukrasni elementi od punog orahovog drveta. Istaknimo i da će pohranu biti moguće nadograditi zahvaljujući standardnom M.2 sučelju.

Hardverski gledano, Steam Machine pokreće prilagođeni AMD Zen 4 procesor sa šest jezgri i 12 threadsa te RDNA 3 grafički procesor s 28 računalnih jedinica. Uređaj dolazi sa 16 GB DDR5 memorije, 8 GB GDDR6 video memorije te ugrađenim napajanjem.

Što se tiče softvera, Steam Machine koristi SteamOS 3, Valveov operativni sustav temeljen na Linuxu, koji je prilagođen igranju i radu sa Steamom. Od ostalih značajki, istaknimo utor za microSD kartice, podršku za Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 te gigabitni Ethernet priključak.

Zainteresirani korisnici mogu se prijaviti za kupnju do 25. lipnja, nakon čega će Valve nasumičnim odabirom odlučiti tko će dobiti pravo naručivanja uređaja. Odabrani kupci moći će dovršiti narudžbu od 29. lipnja, dok će neiskorištena mjesta nakon 72 sata biti ponuđena sljedećim korisnicima na listi čekanja.

Pune specifikacije Steam Machinea dostupne su ovdje.