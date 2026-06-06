Valve je potvrdio da Steam Machine i Steam Frame stižu na tržište ovoga ljeta

Nakon višemjesečne odgode, Valve je potvrdio da će Steam Machine i VR naglavnik Steam Frame napokon stići na tržište tijekom ovog ljeta

Valve je potvrdio da bi Steam Machine i VR naglavnik Steam Frame stići na tržište tijekom ovoga ljeta.

Podsjetimo, Steam Machine i Steam Frame predstavljeni su krajem prošle godine zajedno sa Steam Controllerom. Prvotni plan predviđao je početak isporuka početkom 2026. godine, no Valve je u veljači objavio da su problemi u opskrbnom lancu, posebice vezani uz memoriju i skladišne komponente, uzrokovali odgodu.

Dok je Steam Controller u međuvremenu stigao na tržište početkom svibnja, preostala dva uređaja još uvijek čekaju službeni izlazak. Najnovija objava sada potvrđuje da bi se to trebalo dogoditi tijekom ljeta, iako točan datum još nije poznat.

Steam Frame Foto: Valve

Kako bi pripremio razvojne timove za dolazak novog hardvera, Valve je predstavio i Verified programe za Steam Machine i Steam Frame. Kao i kod Steam Decka, oznaka Verified korisnicima će pokazivati koje igre rade bez dodatnih prilagodbi.

Kako prenosi The Verge, Steam Machine zahtjevi gotovo su identični onima za Steam Deck, no Valve ističe da je novi uređaj otprilike šest puta snažniji od svoje prijenosne konzole. Zbog toga bi znatno veći broj igara trebao zadovoljiti kriterije za dobivanje Verified oznake.

Steam Frame, s druge strane, dobiva zaseban program certifikacije za igre koje se mogu izravno pokretati na naglavniku bez potrebe za streamingom s računala. U svakom slučaju, više informacija očekuje se ovoga ljeta.