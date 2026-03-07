Valve potvrdio da njihov novi igraći hardver stiže na tržište ove godine

Valve je potvrdio da nema odgode za njihov novi igraći hardver. Steam Machine, Steam Frame i novi Steam Controller i dalje su planirani za lansiranje tijekom 2026. godine

Unatoč nestašici memorijskih čipova, Valve je potvrdio da i dalje planira izbaciti na tržište Steam Machine, Steam Frame i novi Steam Controller tijekom 2026. godine.

Zabuna oko planova za izbacivanje na tržište nastala je nakon objave na Valveovu blogu ovoga petka, u kojoj je tvrtka navela da se nada kako će uređaje isporučiti „tijekom 2026.”, što je djelovalo kao velika odgoda u odnosu na ranije najave. Podsjetimo, Valve je još prošloga mjeseca tvrdio da sva tri proizvoda planira lansirati u prvoj polovici godine, iako je prvotni cilj bio početak 2026.

Nakon što su mediji prenijeli da bi to moglo značiti novu odgodu, Valve se oglasio i pojasnio da se „zapravo ništa nije promijenilo“ te da će „sva tri proizvoda biti isporučena tijekom ove godine“.

Više o Steam Machineu, Steam Frameu i Steam Controlleru pročitajte u našem tekstu kojeg smo objavili još u studenom prošle godine.