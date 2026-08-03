Xbox Series X u Europi poskupljuje za čak 200 eura

Nakon što je u lipnju najavio poskupljenja bez europskog cjenika, Microsoft je sada otkrio nove cijene koje pokazuju da će europski kupci za pojedine modele plaćati i do 200 eura više

Microsoft je objavio nove europske cijene Xboxa koje stupaju od početka kolovoza. Novi cjenik potvrđuje da će europski kupci biti pogođeni znatno većim povećanjima nego što se u početku očekivalo, pri čemu pojedini modeli poskupljuju i do 200 eura.

Kao što se i očekivalo, najveći skok bilježi Xbox Series X s 1 TB memorije i optičkim pogonom, čija je preporučena cijena porasla s 599,99 eura na 799,99 eura, odnosno za čak 200 eura. Jednako povećanje odnosi se i na digitalnu verziju konzole s 1 TB memorije, koja sada stoji 749,99 eura umjesto dosadašnjih 549,99 eura.

Ni jeftiniji modeli nisu pošteđeni. Xbox Series S s 512 GB memorije poskupio je sa 349,99 na 499,99 eura, dok je verzija s 1 TB memorije skočila s 399,99 na 599,99 eura.

NOVA CIJENA DOSADAŠNJA CIJENA Xbox Series S (512 GB) 499,99 € 349,99 € Xbox Series S (1 TB) 599,99 € 399,99 € Xbox Series X Digital (1 TB) 749,99 € 549,99 € Xbox Series X (1 TB) 799,99 € 599,99 €

Microsoft je još u lipnju najavio da će poskupljenja stupiti na snagu 1. kolovoza te da će vrijediti na svim svjetskim tržištima, no tada nije objavio europske cijene. Podsjetimo, riječ je o trećem povećanju cijena Xbox konzola od svibnja prošle godine. Također, potvrđeno je i da Microsoft povlači iz ponude Xbox Series X s 2 TB memorije.