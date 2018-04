A Way Out - Ništa manje od očekivanja

Predstavljen prošle godine na sajmu E3, A Way Out je izazvao veliki interes, s obzirom na to da je odmah najavljeno kako ga potpisuje ista osoba zadužena za legendarnu igru otprije pet godina, koju osobno smatramo jednom od najdirljivijih priča u svijetu videoigara

INFO A Way Out Proizvođač/Izdavač Hazelight/ Electronic Arts Žanr Akcijska avantura Platforme Windows, PS4, Xone

Igra koju spominjemo u podnaslovu je Brothers: A Tale of Two Sons, emotivna avantura izvrsne priče i jedna od rijetkih koju smo nakon završetka isto poslijepodne još jednom odigrali u cijelosti. Unikatan način upravljanja likovima, od kojih je svaka gljiva na kontroleru bila dodijeljena jednom od sinova, te pametne zagonetke, rješive samo suradnjom među likovima su, uz scenarij, od ovog naslova napravile pravi hit, a filmaša Josefa Faresa, kojem je ovo bio prvijenac u ovoj grani zabave, stavile na listu najpoželjnijih kreativaca. Nije dugo trebalo da ga, s njegovim svježe oformljenim timom Hazelight, pod svoje okrilje pokupi Electronic Arts, te najavi A Way Out koji donosi naizgled slično iskustvo, ali samo na papiru.

Sama igrivost ponovno je zamišljena kao akcijska avantura u kojoj je suradnja između dva lika nužna za uspješno savladavanje prepreka, no dok je Brothers bio samostalno coop iskustvo, A Way Out je nemoguće zaigrati na taj način, barem ne ugodno. Uvijek možete pokušati kontrolirati oba lika, no kako je svaki vezan uz svoj kontroler, tako nešto ne savjetujemo. Najbolji način je, dakako, lokalno kooperativno igranje, no i online igranje nije nepremostiva prepreka, zato što “prijateljska propusnica” koja je uključena u samoj igri omogućuje da bilo kojeg prijatelja s liste pozovete na druženje, bez obzira na to ima li kupljenu igru ili ne.

Priča nas vodi u zatvor, u kojem upoznajemo Vincenta i Lea, koji se pukim slučajem udružuju i pokušavaju pobjeći, a imaju i zajednički cilj smaknuti šefa podzemlja koji je jednom ubio brata, a drugog preveslao i strpao iza rešetaka. Bez obzira na neke predvidljive rečenice i razvoj radnje, čitava igra nalikuje na jedan poduži film u kojem međuscene nadopunjuju igrive dijelove, a potonji su, pak, lukavo osmišljena kombinacija razgovora, akcijskih dijelova, ponešto šuljanja i svih ostalih radnji koje je potrebno odraditi u paru. Primjerice, jedan će igrač odvlačiti pozornost stražara dok se drugi iza njih prikrada, a sve to uz pametno pozicioniranje kamere i vrhunsku režiju te likove koji se ponašaju sukladno svom karakteru. Jedan na stvari gleda racionalno, a drugi je impulzivan i djeluje trenutačno, no nažalost, mišljenja smo da to nije dovoljno iskorišteno. Naime, iako u nekim dijelovima imamo mogućnost izbora kako želimo pristupiti problemu i riješiti ga, na Leov ili Vincentov način, to u konačnici uvijek rezultira istim nastavkom igre i samim krajem, što je neiskorištena opcija koja bi igri dala viši faktor ponovljivosti.

Gledajući promotivne materijale, gajili smo sumnje u funkcionalnost podijeljenog ekrana prilikom lokalnog kooperativnog igranja, a na naše iznenađenje, on je prisutan i u online sesijama. Srećom, vertikalna podjela u svakom trenutku, uz nekoliko izuzetaka, pruža sasvim dovoljan pogled na situaciju i akcije oba lika, uz povećanje prostora onog koji obavlja primarne radnje ili je igraču zbog samog razvoja situacije potreban širi vidokrug. Rijetko kad imamo prigodu vidjeti tako jednostavno, a opet svrhovito rješenje kad je riječ o igranju dva igrača na istom monitoru ili televizoru, što se u budućnosti nadamo češće susretati.

U konačnici, mirne duše možemo zaključiti kako je A Way Out igra koja će vas opustiti i zabaviti te da uz nju vrijeme jednostavno leti, no da ćete je zaigrati više od jednom, eventualno dva puta, nekako sumnjamo.