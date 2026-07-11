Assassin's Creed Black Flag Resynced – Pirati su uvijek u trendu

Ubisoftov serijal Assassin's Creed tijekom godina imao je svoje uspone i padove, no većina igrača slaže se kako je izdanje Black Flag, ako već ne najbolje, onda svakako najomiljenije do sada. Realno, i danas je ova akcijska avantura iz 2013. godine aktualna i igriva bez obzira na, za današnje vrijeme, vidljivo zastarjelu grafiku i krute mehanike, pa nas je malo čudilo što je Ubisoft odlučio udovoljiti zahtjevima igrača i napraviti moderniziranu verziju.