BattleTech - Metalne grdosije u akciji

Battle Tech Proizvođač/Izdavač Harebrained Schemes/Paradox Interactive Žanr Strateška igra Platforme PC

Svijet BattleTecha zaživio je, sada već davne, 1984. godine, najprije kao tabletop igra, a do današnjeg dana izašla je i hrpa knjiga, pokoja serija i solidan broj igara. Oni igrači koji su se upoznali s tim znanstveno-fantastičnim dvonožnim grdosijama, to su napravili kroz serijal MechWarrior, no posljednju igru koju su mogli zaigrati bila je MechWarrior Online koja je izašla 2013. godine.

Razvojni tim Harebrained Schemes odlučio je to promijeniti, a svakako vam je lakše nešto poduzeti kad je suosnivač studija čovjek koji je zaslužan za kreaciju svijeta BattleTecha. Ipak, u novoj su se igri odlučili odmaknuti od taktičkih pucačina i napraviti strategiju u stilu XCOM-a.

Njeno ime je jednostavno BattleTech, i sastoji se od dva dijela – taktičke borbe na poteze i održavanja mechova, poboljšavanja broda i zapošljavanja novih MechWarriora. Godina je 3025. i čovječanstvo još uvijek ne voli učiti iz svojih pogrešaka, nego je ljudima, umjesto mira i prosperiteta, draže ratovati. Vi ste zapovjednik bande plaćenika, a dijelom zbog dugova, i dijelom zbog osvete, odlučite se malo umiješati u političke zavrzlame.

Iako je priča sasvim solidna i daje vam motivaciju za daljnje borbe, puno ćete više biti usmjereni na uspješno upravljanje svim sustavima koji se u igri nalaze. U uvodnoj misiji, koja ujedno služi i kao tutorial, igra će vas upoznati s osnovama, a ako želite više detalja i bolja objašnjenja, ili ćete posjetiti neku Wiki stranicu, ili sami učiti na vlastitim pogreškama i učitavati prijašnji save. To ne bi bio toliki problem da igra nema tako spor tempo. Gledano logički, normalno je da nekoj grdosiji koja teži od 20 do 100 tona treba vremena da dođe od mjesta do mjesta, no sa strane gameplaya, potezi za vrijeme borbi jednostavno traju predugo.

Ne pomaže ni kamera koja se povremeno zblesira i zaglavi, pa izgubite vrijeme gledajući ni u što. U početku je zabavno gledati vaše i protivničke Mechove kako se kreću po bojištima na planetima s raznolikim terenima, no kasnije bi dobro došla opcija za ubrzavanje akcije. Razvojni je tim svjestan toga, i pripremaju razna poboljšanja, ali ona će stići tek u lipnju ili srpnju.

Kako ne bi ispalo da smo se usmjerili samo na negativne stvari, BattleTech je, unatoč tome, vrlo zabavna igra, koja zahtijeva taktiku i pozornost, ne samo u borbi, nego i u samim pripremama. Osim glavnih misija, vrlo je uputno baviti se onim sporednima, jer kao plaćenici od nečeg morate živjeti, i imati od čega održavati svu tu opremu i davati plaće onima koji se nalaze u vašoj bandi.

U trenutačnom izdanju možemo preporučiti ovu strategiju na poteze svim ljubiteljima tog žanra, čak i onima koji se prvi put susreću sa svijetom BattleTecha, a onima koji imaju manje strpljenja, reći ćemo da pričekaju koju veću besplatnu nadogradnju dok tim ne riješi ono na što se igrači najviše žale.