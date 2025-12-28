Call of Duty: Black Ops 7 - Možda je vrijeme za predah

Više ni ne brojimo koliko smo nastavaka Call of Dutyja dosad zaigrali, niti se trudimo provjeriti na Wikipediji. Jednostavno, prihvatili smo činjenicu da nas u studenome svake godine očekuje novo izdanje, koje će prema ustaljenoj shemi igračima predstaviti trojstvo sastavljeno od single-player kampanje, klasičnog multiplayera s nekoliko načina igranja, te kooperativnu kvazi-horor zabavu, sa zombijima u ulozi negativaca. Nije to nimalo loša formula, no problem je to što je treba nadograđivati kako bi izgledala svježe. U slučaju ovogodišnjeg nastavka, Call of Duty: Black Ops 7, ne možemo reći da je svježina potpuno isparila, no primjetno je da se autori nisu baš potrudili glede unikatnosti kojom bi ovaj serijal mogao parirati trenutačnim hitovima, poput velikog Battlefielda 6.